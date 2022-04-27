Клемма заземления Esab магнитная 400 А 0415

Преимущества

Имеет конструкцию на основе постоянных магнитов, что гарантирует надежное подсоединение (заземление) нулевого провода к свариваемой стальной детали

Обладает большим усилием прижатия

Рукоятка клеммы выполнена из токоизолирующего материала

Коммутация происходит методом съема рукоятки

Клемма заземления магнитная 400А ESAB 500415 предназначена для соединения деталей во время сварочных работ. Особенно полезна в случаях, когда у объекта нет края и при работах с трубами большого диаметра.