Клемма заземления Esab магнитная 400 А 0415
Арт. X1329141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип клеммы
|зажим/крокодил
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Макс. ток, А
|400
- Клемма заземления магнитная 400А ESAB 500415 предназначена для соединения деталей во время сварочных работ. Особенно полезна в случаях, когда у объекта нет края и при работах с трубами большого диаметра.
Преимущества
- Имеет конструкцию на основе постоянных магнитов, что гарантирует надежное подсоединение (заземление) нулевого провода к свариваемой стальной детали
- Обладает большим усилием прижатия
- Рукоятка клеммы выполнена из токоизолирующего материала
- Коммутация происходит методом съема рукоятки