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Клемма заземления Esab магнитная 400 А 0415
5.0
2
1 260 ₽
Клеммы заземления
    Клемма заземления Esab магнитная 400 А 0415
    Арт. X1329141
    5.0
    2
    Клемма заземления Esab магнитная 400 А 0415
    Клемма заземления Esab магнитная 400 А 0415
      Клемма заземления Esab магнитная 400 А 0415
      Клемма заземления Esab магнитная 400 А 0415

      Клемма заземления Esab магнитная 400 А 0415

      1 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1329141
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип клеммы
      		зажим/крокодил
      Макс. ток, А
      		400
      Все характеристики
      1 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клемма заземления магнитная 400А ESAB 500415 предназначена для соединения деталей во время сварочных работ. Особенно полезна в случаях, когда у объекта нет края и при работах с трубами большого диаметра.

        Преимущества

        • Имеет конструкцию на основе постоянных магнитов, что гарантирует надежное подсоединение (заземление) нулевого провода к свариваемой стальной детали
        • Обладает большим усилием прижатия
        • Рукоятка клеммы выполнена из токоизолирующего материала
        • Коммутация происходит методом съема рукоятки