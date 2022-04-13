Клемма заземления "Сатурн" КЗ-20
Арт. X1329153
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип клеммы
|зажим/крокодил
|
Макс. ток, А
|200
Купить клемму заземления Сатурн КЗ-20 стоит каждому, кто работает в режиме ММА-сварки. Клеммы используются совместно со сварочными инверторами, и нужны для крепления сварочных кабелей к деталям сварки. Медные клеммы проводят ток с рабочей поверхности свариваемой детали к сварочному кабелю, обеспечивая надежную фиксацию на протяжении всей сварки. Клемма заземления КЗ-20 обеспечивает разность потенциалов в месте сварки, и делает работу с инвертором безопасной.
Преимущества клеммы заземления Сатурн КЗ-20:
- Долговечный пружинный механизм;
- Максимальный ток – 200 А;
- Простота эксплуатации;
- Качество исполнения.
Комплектация:
- Клемма;
- Упаковка.