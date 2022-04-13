Клемма заземления "Сатурн" КЗ-20

Купить клемму заземления Сатурн КЗ-20 стоит каждому, кто работает в режиме ММА-сварки. Клеммы используются совместно со сварочными инверторами, и нужны для крепления сварочных кабелей к деталям сварки. Медные клеммы проводят ток с рабочей поверхности свариваемой детали к сварочному кабелю, обеспечивая надежную фиксацию на протяжении всей сварки. Клемма заземления КЗ-20 обеспечивает разность потенциалов в месте сварки, и делает работу с инвертором безопасной.

Преимущества клеммы заземления Сатурн КЗ-20:

Долговечный пружинный механизм;

Максимальный ток – 200 А;

Простота эксплуатации;

Качество исполнения.

Комплектация: