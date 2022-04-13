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Клемма заземления "Сатурн" КЗ-20
5.0
2
350 ₽
Клеммы заземления
    Клемма заземления "Сатурн" КЗ-20
    Арт. X1329153
    5.0
    2
    Клемма заземления "Сатурн" КЗ-20

      Клемма заземления "Сатурн" КЗ-20

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1329153
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сатурн
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип клеммы
      		зажим/крокодил
      Макс. ток, А
      		200
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить клемму заземления Сатурн КЗ-20 стоит каждому, кто работает в режиме ММА-сварки. Клеммы используются совместно со сварочными инверторами, и нужны для крепления сварочных кабелей к деталям сварки. Медные клеммы проводят ток с рабочей поверхности свариваемой детали к сварочному кабелю, обеспечивая надежную фиксацию на протяжении всей сварки. Клемма заземления КЗ-20 обеспечивает разность потенциалов в месте сварки, и делает работу с инвертором безопасной.

        Преимущества клеммы заземления Сатурн КЗ-20:

        • Долговечный пружинный механизм;
        • Максимальный ток – 200 А;
        • Простота эксплуатации;
        • Качество исполнения.

        Комплектация:

        • Клемма;
        • Упаковка.