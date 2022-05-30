Магнитная клемма заземления Start 200А SM1001

Преимущества

Отличается малыми габаритами, простой и быстрой установкой в любом пространственном положении

Надежность

Клемма заземления магнитная SM1001 200А START SM1001 предназначена для всех типов сварочных аппаратов при токах до 200 А. Применяется для присоединения (заземления) нулевого провода к свариваемой детали.