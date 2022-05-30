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Магнитная клемма заземления Start 200А SM1001
5.0
3
262 ₽
Клеммы заземления
    Магнитная клемма заземления Start 200А SM1001
    Арт. Ю00000021117
    5.0
    3
    Магнитная клемма заземления Start 200А SM1001
    Магнитная клемма заземления Start 200А SM1001
      Магнитная клемма заземления Start 200А SM1001
      Магнитная клемма заземления Start 200А SM1001

      Магнитная клемма заземления Start 200А SM1001

      262 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021117
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип клеммы
      		зажим/крокодил
      Макс. ток, А
      		200
      Все характеристики
      262 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клемма заземления магнитная SM1001 200А START SM1001 предназначена для всех типов сварочных аппаратов при токах до 200 А. Применяется для присоединения (заземления) нулевого провода к свариваемой детали.

        Преимущества

        • Отличается малыми габаритами, простой и быстрой установкой в любом пространственном положении
        • Надежность