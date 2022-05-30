Магнитная клемма заземления Start 200А SM1001
Арт. Ю00000021117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип клеммы
|зажим/крокодил
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Макс. ток, А
|200
- Клемма заземления магнитная SM1001 200А START SM1001 предназначена для всех типов сварочных аппаратов при токах до 200 А. Применяется для присоединения (заземления) нулевого провода к свариваемой детали.
Преимущества
- Отличается малыми габаритами, простой и быстрой установкой в любом пространственном положении
- Надежность