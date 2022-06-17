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Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266
5.0
2
Найти аналог
Токоизмерительные клещи
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266
    Арт. О00000013201
    5.0
    2
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266
      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266
      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266
      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266
      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266
      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266

      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000013201
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Карманный
      		Да
      Автоматическое отключение
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Клемметр ТЕК DT 266 61/10/225 - это "токовые клещи", предназначенные для определения величины изоляции (при наличии 500–вольтового измерителя изоляции), а также для измерения тока, напряжения, сопротивления. Устройство оснащено 3.5 разрядным ЖК дисплеем. Прибор имеет 3 входных разъёма, которые защищены от перегрузки.

        Преимущества

        • Изделие оснащено 3.5 разрядным ЖК дисплеем 
        • Инструмент имеет ремешок, с помощью которого его можно хранить в подвешенном состоянии
        • Оснащен удобным переключателем для настройки функций и диапазона измерения
        • Инструмент измеряет изоляцию, ток, напряжение, сопротивление
        • Дисплей с автоматическим определением полярности и единиц измерения
        • Для работы в лабораториях, цехах, для радиолюбительства и для работы в домашних условиях
        • Удержание показаний DATA HOLD
        • Сопротивление, OHM: 200М-2000 кОм (погрешность ±1.0%)
        • Прозвонка соединений
        • Долгий срок службы