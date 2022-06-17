Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266
Арт. О00000013201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Карманный
|Да
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Автоматическое отключение
|Нет
- Клемметр ТЕК DT 266 61/10/225 - это "токовые клещи", предназначенные для определения величины изоляции (при наличии 500–вольтового измерителя изоляции), а также для измерения тока, напряжения, сопротивления. Устройство оснащено 3.5 разрядным ЖК дисплеем. Прибор имеет 3 входных разъёма, которые защищены от перегрузки.
Преимущества
- Изделие оснащено 3.5 разрядным ЖК дисплеем
- Инструмент имеет ремешок, с помощью которого его можно хранить в подвешенном состоянии
- Оснащен удобным переключателем для настройки функций и диапазона измерения
- Инструмент измеряет изоляцию, ток, напряжение, сопротивление
- Дисплей с автоматическим определением полярности и единиц измерения
- Для работы в лабораториях, цехах, для радиолюбительства и для работы в домашних условиях
- Удержание показаний DATA HOLD
- Сопротивление, OHM: 200М-2000 кОм (погрешность ±1.0%)
- Прозвонка соединений
- Долгий срок службы