Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266

Преимущества

Изделие оснащено 3.5 разрядным ЖК дисплеем

Инструмент имеет ремешок, с помощью которого его можно хранить в подвешенном состоянии

Оснащен удобным переключателем для настройки функций и диапазона измерения

Инструмент измеряет изоляцию, ток, напряжение, сопротивление

Дисплей с автоматическим определением полярности и единиц измерения

Для работы в лабораториях, цехах, для радиолюбительства и для работы в домашних условиях

Удержание показаний DATA HOLD

Сопротивление, OHM: 200М-2000 кОм (погрешность ±1.0%)

Прозвонка соединений

Долгий срок службы

Клемметр ТЕК DT 266 61/10/225 - это "токовые клещи", предназначенные для определения величины изоляции (при наличии 500–вольтового измерителя изоляции), а также для измерения тока, напряжения, сопротивления. Устройство оснащено 3.5 разрядным ЖК дисплеем. Прибор имеет 3 входных разъёма, которые защищены от перегрузки.