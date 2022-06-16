Обжимные клещи ИЭК КО-02 TKL10-D05-D25 (0.5-2.5 мм)
Арт. X10193487
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Винторез
|Нет
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Тип разъема RJ
|нет
- Клещи обжимные КО-10 предназначены для опрессовки изолированных разъёмов флажкового типа РпФиМ в нейлоновой изоляции сечением от 0,5 до 2,5 мм2. Клещи, изготовленные из 3-мм закаленной стали, имеют храповой механизм, удобные ручки, точно подогнанные матрицы, а также оборудованы специальным приспособлением, позволяющим разблокировать их из любого положения.
Преимущества
- Эргономичный дизайн, небольшие размеры и вес, простота и надежность в обращении делает работу с этими клещами не только быстрой и удобной, но и приятной
- Обжатие клемм и опрессовка электрических контактов с заводским качеством без применения пайки
- С помощью обжимных клещей увеличивается скорость монтажных работ
- Изготовлены из инструментальной кованой стали
- Эргономичные рукоятки из нескользящей термопластрезины