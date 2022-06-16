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Обжимные клещи ИЭК КО-02 TKL10-D05-D25 (0.5-2.5 мм)
5.0
2
Найти аналог
Клещи для обжима
    Обжимные клещи ИЭК КО-02 TKL10-D05-D25 (0.5-2.5 мм)
    Арт. X10193487
    5.0
    2
    Обжимные клещи ИЭК КО-02 TKL10-D05-D25 (0.5-2.5 мм)

      Обжимные клещи ИЭК КО-02 TKL10-D05-D25 (0.5-2.5 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10193487
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		IEK
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Винторез
      		Нет
      Тип разъема RJ
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Клещи обжимные КО-10 предназначены для опрессовки изолированных разъёмов флажкового типа РпФиМ в нейлоновой изоляции сечением от 0,5 до 2,5 мм2. Клещи, изготовленные из 3-мм закаленной стали, имеют храповой механизм, удобные ручки, точно подогнанные матрицы, а также оборудованы специальным приспособлением, позволяющим разблокировать их из любого положения.

        Преимущества

        • Эргономичный дизайн, небольшие размеры и вес, простота и надежность в обращении делает работу с этими клещами не только быстрой и удобной, но и приятной
        • Обжатие клемм и опрессовка электрических контактов с заводским качеством без применения пайки
        • С помощью обжимных клещей увеличивается скорость монтажных работ
        • Изготовлены из инструментальной кованой стали
        • Эргономичные рукоятки из нескользящей термопластрезины