Обжимные клещи ИЭК КО-02 TKL10-D05-D25 (0.5-2.5 мм)

Преимущества

Эргономичный дизайн, небольшие размеры и вес, простота и надежность в обращении делает работу с этими клещами не только быстрой и удобной, но и приятной

Обжатие клемм и опрессовка электрических контактов с заводским качеством без применения пайки

С помощью обжимных клещей увеличивается скорость монтажных работ

Изготовлены из инструментальной кованой стали

Эргономичные рукоятки из нескользящей термопластрезины

Клещи обжимные КО-10 предназначены для опрессовки изолированных разъёмов флажкового типа РпФиМ в нейлоновой изоляции сечением от 0,5 до 2,5 мм2. Клещи, изготовленные из 3-мм закаленной стали, имеют храповой механизм, удобные ручки, точно подогнанные матрицы, а также оборудованы специальным приспособлением, позволяющим разблокировать их из любого положения.