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Клещи для обжима Gross 17719
5.0
2
3 280 ₽
Клещи для обжима
    Клещи для обжима Gross 17719
    Арт. Х130733304
    5.0
    2
    Клещи для обжима Gross 17719
    Клещи для обжима Gross 17719
    Клещи для обжима Gross 17719
    Клещи для обжима Gross 17719
    Клещи для обжима Gross 17719
      Клещи для обжима Gross 17719
      Клещи для обжима Gross 17719
      Клещи для обжима Gross 17719
      Клещи для обжима Gross 17719
      Клещи для обжима Gross 17719

      Клещи для обжима Gross 17719

      3 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130733304
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Винторез
      		Нет
      Тип разъема RJ
      		RJ11, RJ12, RJ45
      Все характеристики
      3 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Инструмент обжимной GROSS 17719 используется для обрезания и обжимки клемм для различных проводов. Обладает острыми лезвиями из нержавеющей стали, позволяющими легко и аккуратно обрезать оболочку кабеля, и диэлектрической обмоткой на рукоятках, что немаловажно при работе с электрическим оборудованием. Щипцы имеют трещоточный принцип действия, который дает возможность контролировать степень обжима. Кримпер GROSS 17719 купить можно для работ по проведению и подключению кабельных систем для телефонов, стационарных компьютеров, интернет-связи.

        Преимущества кримпера GROSS 17719:

        • Острые и легкие;
        • Не подвержены коррозии;
        • Не проводят ток;
        • Оснащены механизмом трещотки;
        • Портативные и надежные.

        Комплектация:

        • Щипцы-кримпер;
        • Упаковка.