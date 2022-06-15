Клещи для обжима Gross 17719
Арт. Х130733304
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Германия
|
Винторез
|Нет
|
Тип разъема RJ
|RJ11, RJ12, RJ45
С этим товаром смотрят
- -1 050 ₽
6 699 ₽
8 280 ₽
- -1 581 ₽
Инструмент обжимной GROSS 17719 используется для обрезания и обжимки клемм для различных проводов. Обладает острыми лезвиями из нержавеющей стали, позволяющими легко и аккуратно обрезать оболочку кабеля, и диэлектрической обмоткой на рукоятках, что немаловажно при работе с электрическим оборудованием. Щипцы имеют трещоточный принцип действия, который дает возможность контролировать степень обжима. Кримпер GROSS 17719 купить можно для работ по проведению и подключению кабельных систем для телефонов, стационарных компьютеров, интернет-связи.
Преимущества кримпера GROSS 17719:
- Острые и легкие;
- Не подвержены коррозии;
- Не проводят ток;
- Оснащены механизмом трещотки;
- Портативные и надежные.
Комплектация:
- Щипцы-кримпер;
- Упаковка.