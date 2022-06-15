Клещи для обжима Gross 17719

Инструмент обжимной GROSS 17719 используется для обрезания и обжимки клемм для различных проводов. Обладает острыми лезвиями из нержавеющей стали, позволяющими легко и аккуратно обрезать оболочку кабеля, и диэлектрической обмоткой на рукоятках, что немаловажно при работе с электрическим оборудованием. Щипцы имеют трещоточный принцип действия, который дает возможность контролировать степень обжима. Кримпер GROSS 17719 купить можно для работ по проведению и подключению кабельных систем для телефонов, стационарных компьютеров, интернет-связи.

Преимущества кримпера GROSS 17719:

Острые и легкие;

Не подвержены коррозии;

Не проводят ток;

Оснащены механизмом трещотки;

Портативные и надежные.

Комплектация: