Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250 (250 мм, коробчатый шарнир)

Преимущества

Малый вес - 0.376 кг снижает энергоемкость работы

Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали стали, используемой при изготовлении инструмента

Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок

Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими

Упрощен доступ к деталям за счет более вытянутой формы инструмента

Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев

Возможность самофиксации на гайках и трубах для предотвращения проскальзывания по поверхности деталей и менее утомительной работы

Данный инструмент имеет на 30% больший диапазон захвата, по сравнению с обычными трубными клещами

Возможность высоконагруженной работы

Универсальность - 25 позиционная предустановка размера

Возможность работы с деталями круглого профиля - до 50 мм (2"), шестигранного профиля - до 46 мм

Черненые - дополнительная защита от воздействия коррозии

Захватные губки клещей имеют специальные зубцы, твердость которых составляет 61 НRC, для более надежного захвата и удержания деталей

Длина инструмента составляет всего 250 мм, что упрощает его хранение и транспортировку

Выбор и регулировка нужного размера захвата упрощена за счет специального механизма - достаточно нажать на кнопку и переставить нижнюю губку в нужное положение

Рукоятки инструмента снабжены специальными чехлами из противоскользящей пластмассы для более комфортной работы

Рабочая головка универсальных переставных клещей KNIPEX КОБРА KN-8702250 полирована, что обеспечивает более точную работу

Универсальные переставные клещи KNIPEX КОБРА KN-8702250 используются для различных видов работ с деталями круглого профиля - до 50 мм. (2"), шестигранного профиля - до 46 мм. Захватные губки клещей имеют специальные зубцы, твердость которых составляет 61 НRC, для уменьшения скольжения, более надежного захвата и удержания деталей. Упрощен доступ к деталям за счет более вытянутой формы инструмента.