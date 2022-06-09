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Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250 (250 мм, коробчатый шарнир)
5.0
2
Найти аналог
Переставные клещи
    Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250
    Арт. Ю00000027262
    5.0
    2
    Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250 (250 мм, коробчатый шарнир)
    Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250 (250 мм, коробчатый шарнир)
    Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250 (250 мм, коробчатый шарнир)
    Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250 (250 мм, коробчатый шарнир)
    Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250 (250 мм, коробчатый шарнир)
    Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250 (250 мм, коробчатый шарнир)
      Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250 (250 мм, коробчатый шарнир)
      Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250 (250 мм, коробчатый шарнир)
      Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250 (250 мм, коробчатый шарнир)
      Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250 (250 мм, коробчатый шарнир)
      Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250 (250 мм, коробчатый шарнир)
      Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250 (250 мм, коробчатый шарнир)

      Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000027262
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальные переставные клещи KNIPEX КОБРА KN-8702250 используются для различных видов работ с деталями круглого профиля - до 50 мм. (2"), шестигранного профиля - до 46 мм. Захватные губки клещей имеют специальные зубцы, твердость которых составляет 61 НRC, для уменьшения скольжения, более надежного захвата и удержания деталей. Упрощен доступ к деталям за счет более вытянутой формы инструмента.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.376 кг снижает энергоемкость работы
        • Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали стали, используемой при изготовлении инструмента
        • Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок
        • Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими
        • Упрощен доступ к деталям за счет более вытянутой формы инструмента
        • Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев
        • Возможность самофиксации на гайках и трубах для предотвращения проскальзывания по поверхности деталей и менее утомительной работы
        • Данный инструмент имеет на 30% больший диапазон захвата, по сравнению с обычными трубными клещами
        • Возможность высоконагруженной работы
        • Универсальность - 25 позиционная предустановка размера
        • Возможность работы с деталями круглого профиля - до 50 мм (2"), шестигранного профиля - до 46 мм
        • Черненые - дополнительная защита от воздействия коррозии
        • Захватные губки клещей имеют специальные зубцы, твердость которых составляет 61 НRC, для более надежного захвата и удержания деталей
        • Длина инструмента составляет всего 250 мм, что упрощает его хранение и транспортировку
        • Выбор и регулировка нужного размера захвата упрощена за счет специального механизма - достаточно нажать на кнопку и переставить нижнюю губку в нужное положение
        • Рукоятки инструмента снабжены специальными чехлами из противоскользящей пластмассы для более комфортной работы
        • Рабочая головка универсальных переставных клещей KNIPEX КОБРА KN-8702250 полирована, что обеспечивает более точную работу