Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250 (250 мм, коробчатый шарнир)

Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702250
Арт. Ю00000027262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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- Универсальные переставные клещи KNIPEX КОБРА KN-8702250 используются для различных видов работ с деталями круглого профиля - до 50 мм. (2"), шестигранного профиля - до 46 мм. Захватные губки клещей имеют специальные зубцы, твердость которых составляет 61 НRC, для уменьшения скольжения, более надежного захвата и удержания деталей. Упрощен доступ к деталям за счет более вытянутой формы инструмента.
Преимущества
- Малый вес - 0.376 кг снижает энергоемкость работы
- Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали стали, используемой при изготовлении инструмента
- Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок
- Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими
- Упрощен доступ к деталям за счет более вытянутой формы инструмента
- Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев
- Возможность самофиксации на гайках и трубах для предотвращения проскальзывания по поверхности деталей и менее утомительной работы
- Данный инструмент имеет на 30% больший диапазон захвата, по сравнению с обычными трубными клещами
- Возможность высоконагруженной работы
- Универсальность - 25 позиционная предустановка размера
- Возможность работы с деталями круглого профиля - до 50 мм (2"), шестигранного профиля - до 46 мм
- Черненые - дополнительная защита от воздействия коррозии
- Захватные губки клещей имеют специальные зубцы, твердость которых составляет 61 НRC, для более надежного захвата и удержания деталей
- Длина инструмента составляет всего 250 мм, что упрощает его хранение и транспортировку
- Выбор и регулировка нужного размера захвата упрощена за счет специального механизма - достаточно нажать на кнопку и переставить нижнюю губку в нужное положение
- Рукоятки инструмента снабжены специальными чехлами из противоскользящей пластмассы для более комфортной работы
- Рабочая головка универсальных переставных клещей KNIPEX КОБРА KN-8702250 полирована, что обеспечивает более точную работу