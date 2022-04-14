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Переставные самофиксирующиеся клещи Кобальт 242-595 (250 мм)
5.0
2
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Переставные клещи
    Переставные самофиксирующиеся клещи Кобальт 242-595 (250 мм)
    Арт. Х130733065
    5.0
    2
    Переставные самофиксирующиеся клещи Кобальт 242-595 (250 мм)
    Переставные самофиксирующиеся клещи Кобальт 242-595 (250 мм)
      Переставные самофиксирующиеся клещи Кобальт 242-595 (250 мм)
      Переставные самофиксирующиеся клещи Кобальт 242-595 (250 мм)

      Переставные самофиксирующиеся клещи Кобальт 242-595 (250 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130733065
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переставные самофиксирующиеся клещи 250мм CR-V КОБАЛЬТ 242-595 удобны в работе с трубными системами. Автоматическая фиксация делает рабочий процесс более комфортным.

        Преимущества

        • Зубчатая поверхность губок предотвращает проворачивание гладких трубных деталей при выполнении монтажно-демонтажных работ
        • Степень твердости хромованадиевых захватных частей: 48-55 HRc