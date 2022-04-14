Переставные самофиксирующиеся клещи Кобальт 242-595 (250 мм)

Преимущества

Зубчатая поверхность губок предотвращает проворачивание гладких трубных деталей при выполнении монтажно-демонтажных работ

Степень твердости хромованадиевых захватных частей: 48-55 HRc

Переставные самофиксирующиеся клещи 250мм CR-V КОБАЛЬТ 242-595 удобны в работе с трубными системами. Автоматическая фиксация делает рабочий процесс более комфортным.