Переставные самофиксирующиеся клещи Кобальт 242-595 (250 мм)
Арт. Х130733065
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Переставные самофиксирующиеся клещи 250мм CR-V КОБАЛЬТ 242-595 удобны в работе с трубными системами. Автоматическая фиксация делает рабочий процесс более комфортным.
Преимущества
- Зубчатая поверхность губок предотвращает проворачивание гладких трубных деталей при выполнении монтажно-демонтажных работ
- Степень твердости хромованадиевых захватных частей: 48-55 HRc