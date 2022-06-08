Преимущества

Изготовлены из пружинной стали для длительного срока эксплуатации

Ограничитель глубины автоматических клещей для снятия изоляции КОБАЛЬТ 246-470 позволяют быстрее выполнять работу

Автоматический подстройка под диаметр кабеля

Регулировочный винт для разного типа проводов

Встроенный нож для обрезания кабеля

Автоматические клещи для снятия изоляции КОБАЛЬТ 246-470 предназначены для снятия изоляции проводов без повреждения проводника. Инструмент автоматически определяет диаметр кабеля и подстраивается под него. Встроенный нож позволяет обрезать кабель, тем самым избавляя от необходимости иметь дополнительный инструмент. Возможно ограничение длины зачищаемой области, что позволяет ускорить процесс работы. Регулировочный винт дает возможность настроить силу воздействия инструмента на провод для работы с различной оплеткой.