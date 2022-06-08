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Клещи для снятия изоляции Кобальт 246-470
5.0
2
650 ₽
Инструменты для работы с изоляцией
    Клещи для снятия изоляции Кобальт 246-470
    Арт. Х130733078
    5.0
    2
    Клещи для снятия изоляции Кобальт 246-470
    Клещи для снятия изоляции Кобальт 246-470
      Клещи для снятия изоляции Кобальт 246-470
      Клещи для снятия изоляции Кобальт 246-470

      Клещи для снятия изоляции Кобальт 246-470

      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х130733078
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.2
      Для коаксиальных кабелей
      		Да
      Все характеристики
      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автоматические клещи для снятия изоляции КОБАЛЬТ 246-470 предназначены для снятия изоляции проводов без повреждения проводника. Инструмент автоматически определяет диаметр кабеля и подстраивается под него. Встроенный нож позволяет обрезать кабель, тем самым избавляя от необходимости иметь дополнительный инструмент. Возможно ограничение длины зачищаемой области, что позволяет ускорить процесс работы. Регулировочный винт дает возможность настроить силу воздействия инструмента на провод для работы с различной оплеткой.

        Преимущества

        • Изготовлены из пружинной стали для длительного срока эксплуатации
        • Ограничитель глубины автоматических клещей для снятия изоляции КОБАЛЬТ 246-470 позволяют быстрее выполнять работу
        • Автоматический подстройка под диаметр кабеля
        • Регулировочный винт для разного типа проводов
        • Встроенный нож для обрезания кабеля