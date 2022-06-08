Клещи для снятия изоляции Кобальт 246-470
Арт. Х130733078
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.2
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Для коаксиальных кабелей
|Да
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- Автоматические клещи для снятия изоляции КОБАЛЬТ 246-470 предназначены для снятия изоляции проводов без повреждения проводника. Инструмент автоматически определяет диаметр кабеля и подстраивается под него. Встроенный нож позволяет обрезать кабель, тем самым избавляя от необходимости иметь дополнительный инструмент. Возможно ограничение длины зачищаемой области, что позволяет ускорить процесс работы. Регулировочный винт дает возможность настроить силу воздействия инструмента на провод для работы с различной оплеткой.
Преимущества
- Изготовлены из пружинной стали для длительного срока эксплуатации
- Ограничитель глубины автоматических клещей для снятия изоляции КОБАЛЬТ 246-470 позволяют быстрее выполнять работу
- Автоматический подстройка под диаметр кабеля
- Регулировочный винт для разного типа проводов
- Встроенный нож для обрезания кабеля