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Переставной ключ для труб Вихрь (250 мм)
5.0
1
550 ₽
Переставные клещи
    Переставной ключ Вихрь (250 мм)
    Арт. О00000013050
    5.0
    1
    Переставной ключ для труб Вихрь (250 мм)
    Переставной ключ для труб Вихрь (250 мм)
      Переставной ключ для труб Вихрь (250 мм)
      Переставной ключ для труб Вихрь (250 мм)

      Переставной ключ Вихрь (250 мм)

      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013050
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Переставные клещи с обливными рукоятками Вихрь 73/6/3/4 это инструмент для схватывания и удержания заготовок. Клещи из углеродистой стали отличаются легким, и при этом крепким хватом. Обладают длинными рукоятками с нескользящим покрытием. Благодаря надежной фиксации, инструмент способен играть роль разводного и трубного ключа. Купить клещи Вихрь можно также для откручивания засевших гаек.

        Преимущества Вихрь клещи переставные 250мм:

        • Долговечный материал;
        • Удобство в обращении;
        • Многоцелевое применение.

        Комплектация:

        • Клещи;
        • Упаковка.