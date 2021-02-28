Переставной ключ для труб Вихрь (250 мм)

Переставные клещи с обливными рукоятками Вихрь 73/6/3/4 это инструмент для схватывания и удержания заготовок. Клещи из углеродистой стали отличаются легким, и при этом крепким хватом. Обладают длинными рукоятками с нескользящим покрытием. Благодаря надежной фиксации, инструмент способен играть роль разводного и трубного ключа. Купить клещи Вихрь можно также для откручивания засевших гаек.

Преимущества Вихрь клещи переставные 250мм:

Долговечный материал;

Удобство в обращении;

Многоцелевое применение.

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