Переставной ключ для труб Вихрь (250 мм)

Переставной ключ Вихрь (250 мм)
Арт. О00000013050
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|углеродистая сталь
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Переставные клещи с обливными рукоятками Вихрь 73/6/3/4 это инструмент для схватывания и удержания заготовок. Клещи из углеродистой стали отличаются легким, и при этом крепким хватом. Обладают длинными рукоятками с нескользящим покрытием. Благодаря надежной фиксации, инструмент способен играть роль разводного и трубного ключа. Купить клещи Вихрь можно также для откручивания засевших гаек.
Преимущества Вихрь клещи переставные 250мм:
- Долговечный материал;
- Удобство в обращении;
- Многоцелевое применение.
Комплектация:
- Клещи;
- Упаковка.