Переставной строительный ключ для труб Knipex KN-8605250

Переставной ключ Knipex KN-8605250
Арт. Х130237729
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Клещевой ключ KNIPEX KN-8605250 используются для различных видов работ: опрессовка, сжатие и изгибание деталей, обламывание кафельной плитки и пр. Предусмотрена возможность работы данного ключа, как с метрическими, так и с дюймовыми деталями за счет бесступенчатой регулировки захвата. Так как губки инструмента выполнены гладкими и отполированы, возможна работа без повреждений с поверхностями, обработанными гальванически, например, хромированными.
Преимущества
- Малый вес - 0.571 кг снижает энергоемкость работы
- Выбор и регулировка нужного размера захвата упрощена за счет специального механизма - достаточно нажать на кнопку и переставить нижнюю губку в нужное положение
- За счет кулачкового привода усилие, прилагаемое рукой оператора, увеличивается в десять раз
- Рабочая головка клещевого ключа KNIPEX KN-8605250 оснащена гладкими, зеркально никелированными и полированными губками, что дает возможность работы с чувствительными, боящимися повреждений, поверхностями
- Рукоятки инструмента снабжены специальными двухкомпонентными чехлами для более комфортной работы
- Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали стали, используемой при изготовлении инструмента
- Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок
- Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими
- Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев
- Бесступенчатая регулировка диапазона захвата для более простой и быстрой работы
- Зазор между захватными плоскостями обеспечивает работу по принципу трещоточного ключа
- Универсальность - 17 позиционная предустановка размера
- Возможность работы с хрупкими деталями за счет беззазорного контакта по всей плоскости губок
- Возможность работы с деталями шестигранного профиля - до 52 мм
- Длина инструмента составляет всего 250 мм, что упрощает его хранение и транспортировку