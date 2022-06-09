Переставной строительный ключ для труб Knipex KN-8605250

Преимущества

Малый вес - 0.571 кг снижает энергоемкость работы

Выбор и регулировка нужного размера захвата упрощена за счет специального механизма - достаточно нажать на кнопку и переставить нижнюю губку в нужное положение

За счет кулачкового привода усилие, прилагаемое рукой оператора, увеличивается в десять раз

Рабочая головка клещевого ключа KNIPEX KN-8605250 оснащена гладкими, зеркально никелированными и полированными губками, что дает возможность работы с чувствительными, боящимися повреждений, поверхностями

Рукоятки инструмента снабжены специальными двухкомпонентными чехлами для более комфортной работы

Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали стали, используемой при изготовлении инструмента

Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок

Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими

Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев

Бесступенчатая регулировка диапазона захвата для более простой и быстрой работы

Зазор между захватными плоскостями обеспечивает работу по принципу трещоточного ключа

Универсальность - 17 позиционная предустановка размера

Возможность работы с хрупкими деталями за счет беззазорного контакта по всей плоскости губок

Возможность работы с деталями шестигранного профиля - до 52 мм

Длина инструмента составляет всего 250 мм, что упрощает его хранение и транспортировку

Клещевой ключ KNIPEX KN-8605250 используются для различных видов работ: опрессовка, сжатие и изгибание деталей, обламывание кафельной плитки и пр. Предусмотрена возможность работы данного ключа, как с метрическими, так и с дюймовыми деталями за счет бесступенчатой регулировки захвата. Так как губки инструмента выполнены гладкими и отполированы, возможна работа без повреждений с поверхностями, обработанными гальванически, например, хромированными.