Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Переставной строительный ключ для труб Knipex KN-8605250
5.0
2
8 640 ₽
Переставные клещи
    Переставной ключ Knipex KN-8605250
    Арт. Х130237729
    5.0
    2
    Переставной строительный ключ для труб Knipex KN-8605250
    Переставной строительный ключ для труб Knipex KN-8605250
      Переставной строительный ключ для труб Knipex KN-8605250
      Переставной строительный ключ для труб Knipex KN-8605250

      Переставной ключ Knipex KN-8605250

      8 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130237729
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      8 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клещевой ключ KNIPEX KN-8605250 используются для различных видов работ: опрессовка, сжатие и изгибание деталей, обламывание кафельной плитки и пр. Предусмотрена возможность работы данного ключа, как с метрическими, так и с дюймовыми деталями за счет бесступенчатой регулировки захвата. Так как губки инструмента выполнены гладкими и отполированы, возможна работа без повреждений с поверхностями, обработанными гальванически, например, хромированными.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.571 кг снижает энергоемкость работы
        • Выбор и регулировка нужного размера захвата упрощена за счет специального механизма - достаточно нажать на кнопку и переставить нижнюю губку в нужное положение
        • За счет кулачкового привода усилие, прилагаемое рукой оператора, увеличивается в десять раз
        • Рабочая головка клещевого ключа KNIPEX KN-8605250 оснащена гладкими, зеркально никелированными и полированными губками, что дает возможность работы с чувствительными, боящимися повреждений, поверхностями
        • Рукоятки инструмента снабжены специальными двухкомпонентными чехлами для более комфортной работы
        • Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали стали, используемой при изготовлении инструмента
        • Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок
        • Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими
        • Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев
        • Бесступенчатая регулировка диапазона захвата для более простой и быстрой работы
        • Зазор между захватными плоскостями обеспечивает работу по принципу трещоточного ключа
        • Универсальность - 17 позиционная предустановка размера
        • Возможность работы с хрупкими деталями за счет беззазорного контакта по всей плоскости губок
        • Возможность работы с деталями шестигранного профиля - до 52 мм
        • Длина инструмента составляет всего 250 мм, что упрощает его хранение и транспортировку