Переставные клещи Sturm 1020-06-250
Арт. Х1307335
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Переставной ключ 250 мм Soft Hand Sturm 1020-06-250 - это ключ, применяющийся для сантехники (для работ с деталями круглого профиля и шестигранного профиля). Предусмотрена возможность самофиксации инструмента на гайках и трубах за счет особенностей конструкции и специальных зубцов. Ключ позволяет работать даже в труднодоступных местах. Максимальный диаметр захвата до 35 мм.
Преимущества
- Длина 250 мм
- Небольшой вес (366 г)
- Стойкий к большим нагрузкам
- Требует небольших усилий