Переставные клещи Sturm 1020-06-250

Преимущества

Длина 250 мм

Небольшой вес (366 г)

Стойкий к большим нагрузкам

Требует небольших усилий

Переставной ключ 250 мм Soft Hand Sturm 1020-06-250 - это ключ, применяющийся для сантехники (для работ с деталями круглого профиля и шестигранного профиля). Предусмотрена возможность самофиксации инструмента на гайках и трубах за счет особенностей конструкции и специальных зубцов. Ключ позволяет работать даже в труднодоступных местах. Максимальный диаметр захвата до 35 мм.