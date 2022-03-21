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Переставные клещи Sturm 1020-06-250
5.0
2
Найти аналог
Переставные клещи
    Переставные клещи Sturm 1020-06-250
    Арт. Х1307335
    5.0
    2
    Переставные клещи Sturm 1020-06-250
    Переставные клещи Sturm 1020-06-250
    Переставные клещи Sturm 1020-06-250
    Переставные клещи Sturm 1020-06-250
    Переставные клещи Sturm 1020-06-250
    Переставные клещи Sturm 1020-06-250
    Переставные клещи Sturm 1020-06-250
    Переставные клещи Sturm 1020-06-250
      Переставные клещи Sturm 1020-06-250
      Переставные клещи Sturm 1020-06-250
      Переставные клещи Sturm 1020-06-250
      Переставные клещи Sturm 1020-06-250
      Переставные клещи Sturm 1020-06-250
      Переставные клещи Sturm 1020-06-250
      Переставные клещи Sturm 1020-06-250
      Переставные клещи Sturm 1020-06-250

      Переставные клещи Sturm 1020-06-250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1307335
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переставной ключ 250 мм Soft Hand Sturm 1020-06-250  - это ключ, применяющийся для сантехники (для работ с деталями круглого профиля и шестигранного профиля). Предусмотрена возможность самофиксации инструмента на гайках и трубах за счет особенностей конструкции и специальных зубцов. Ключ позволяет работать даже в труднодоступных местах. Максимальный диаметр захвата до 35 мм.

        Преимущества

        • Длина 250 мм
        • Небольшой вес (366 г)
        • Стойкий к большим нагрузкам
        • Требует небольших усилий