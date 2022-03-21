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Переставные клещи Sturm 1020-06-300
5.0
2
Найти аналог
Переставные клещи
    Переставные клещи Sturm 1020-06-300
    Арт. Х1307313
    5.0
    2
    Переставные клещи Sturm 1020-06-300
    Переставные клещи Sturm 1020-06-300
      Переставные клещи Sturm 1020-06-300
      Переставные клещи Sturm 1020-06-300

      Переставные клещи Sturm 1020-06-300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1307313
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		300
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переставной ключ 300мм Soft Hand Sturm 1020-06-300 применяется для захвата и удержания предметов, которые не имеют профилированной поверхности. Губки из черного никеля оснащены острыми насечками на поверхности, для надежного удержания. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают удобную работу и надежный захват.

        Преимущества

        • Острые насечки на губках
        • Износостойкость
        • Длина 30мм
        • Долгий срок службы
        • Удобство и простота применения
        • Надежность захвата