Переставные клещи Sturm 1020-06-300
Арт. Х1307313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|300
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Материал губок
|сталь
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- Переставной ключ 300мм Soft Hand Sturm 1020-06-300 применяется для захвата и удержания предметов, которые не имеют профилированной поверхности. Губки из черного никеля оснащены острыми насечками на поверхности, для надежного удержания. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают удобную работу и надежный захват.
Преимущества
- Острые насечки на губках
- Износостойкость
- Длина 30мм
- Долгий срок службы
- Удобство и простота применения
- Надежность захвата