Переставные клещи Sturm 1020-06-300

Преимущества

Острые насечки на губках

Износостойкость

Длина 30мм

Долгий срок службы

Удобство и простота применения

Надежность захвата

Переставной ключ 300мм Soft Hand Sturm 1020-06-300 применяется для захвата и удержания предметов, которые не имеют профилированной поверхности. Губки из черного никеля оснащены острыми насечками на поверхности, для надежного удержания. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают удобную работу и надежный захват.