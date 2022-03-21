Клещи для обжима Sparta 177105 (0,5-10 мм)

Клещи для обжима 0,5–10 мм это сподручный инструмент, который пригодится при подключении кабелей в электронные системы. Например, при подключения кабеля “витой пары” от роутера к персональному компьютеру, приставке или телевизору. Созданные из первоклассной стали с добавлением хрома и ванадия, закаленные в масляной среде, клещи Sparta 177105 невероятно износостойки, долгое время остаются острыми и прочными. Ток напряжением до тысячи Вольт им не страшен, что является показателем высокой степени безопасности этого инструмента. Клещи имеют и специальный разъем, позволяющий произвести зачистку проводов. С ними обжимка кабеля станет простым и не затрачивающим много сил, процессом, который не будет отнимать у мастера драгоценное время.

Преимущества клещей для обжима электрокабеля 0,5–10 мм SPARTA:

Быстро производят обжимку;

Выносливые и острые;

Имеют отверстие для зачистки;

Компактные и удобные.

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