Клещи для обжима Sparta 177105 (0,5-10 мм)
Арт. Х130733307
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Регулировка глубины реза
|Нет
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Регулировка диаметра реза
|Нет
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Клещи для обжима 0,5–10 мм это сподручный инструмент, который пригодится при подключении кабелей в электронные системы. Например, при подключения кабеля “витой пары” от роутера к персональному компьютеру, приставке или телевизору. Созданные из первоклассной стали с добавлением хрома и ванадия, закаленные в масляной среде, клещи Sparta 177105 невероятно износостойки, долгое время остаются острыми и прочными. Ток напряжением до тысячи Вольт им не страшен, что является показателем высокой степени безопасности этого инструмента. Клещи имеют и специальный разъем, позволяющий произвести зачистку проводов. С ними обжимка кабеля станет простым и не затрачивающим много сил, процессом, который не будет отнимать у мастера драгоценное время.
Преимущества клещей для обжима электрокабеля 0,5–10 мм SPARTA:
- Быстро производят обжимку;
- Выносливые и острые;
- Имеют отверстие для зачистки;
- Компактные и удобные.
Комплектация:
- Клещи;
- Упаковка.