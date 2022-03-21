Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Клещи для обжима Sparta 177105 (0,5-10 мм)
5.0
1
1 340 ₽
Клещи для обжима
    Клещи для обжима Sparta 177105 (0,5-10 мм)
    Арт. Х130733307
    5.0
    1
    Клещи для обжима Sparta 177105 (0,5-10 мм)
    Клещи для обжима Sparta 177105 (0,5-10 мм)
      Клещи для обжима Sparta 177105 (0,5-10 мм)
      Клещи для обжима Sparta 177105 (0,5-10 мм)

      Клещи для обжима Sparta 177105 (0,5-10 мм)

      1 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х130733307
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Регулировка глубины реза
      		Нет
      Регулировка диаметра реза
      		Нет
      Все характеристики
      1 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Смазка для буров 100 мл Metabo 631800000
      559 ₽
      Смазка для буров 100 мл Metabo 631800000
      Резиновая киянка Matrix 11197, 680 г
      990 ₽
      5.0
      Резиновая киянка Matrix 11197, 680 г
      Бокорезы Вихрь (160 мм, никелированные)
      310 ₽
      5.0
      Бокорезы Вихрь (160 мм, никелированные)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
      2 450 ₽
      5.0
      Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-2-10, РН2x100 мм, до 1000 Вт
      255 ₽
      5.0
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-2-10, РН2x100 мм, до 1000 Вт
      Пена монтажная TYTAN ПРОФИ "O2" 750мл летняя
      700 ₽
      Пена монтажная TYTAN ПРОФИ "O2" 750мл летняя
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-05-12, SL5.0x125 мм, до 1000 Вт
      215 ₽
      4.5
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-05-12, SL5.0x125 мм, до 1000 Вт
      Клещи для обжима Gross 17718
      Нет в наличии
      5.0
      Клещи для обжима Gross 17718
      Смотреть
      Резиновая киянка Stayer Profi 20533-230, 230 г
      Нет в наличии
      5.0
      Резиновая киянка Stayer Profi 20533-230, 230 г
      Смотреть
      Бокорезы Зубр 22024-5-18, 180 мм
      Нет в наличии
      5.0
      Бокорезы Зубр 22024-5-18, 180 мм
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Клещи для обжима 0,5–10 мм это сподручный инструмент, который пригодится при подключении кабелей в электронные системы. Например, при подключения кабеля “витой пары” от роутера к персональному компьютеру, приставке или телевизору. Созданные из первоклассной стали с добавлением хрома и ванадия, закаленные в масляной среде, клещи Sparta 177105 невероятно износостойки, долгое время остаются острыми и прочными. Ток напряжением до тысячи Вольт им не страшен, что является показателем высокой степени безопасности этого инструмента. Клещи имеют и специальный разъем, позволяющий произвести зачистку проводов. С ними обжимка кабеля станет простым и не затрачивающим много сил, процессом, который не будет отнимать у мастера драгоценное время.

        Преимущества клещей для обжима электрокабеля 0,5–10 мм SPARTA:

        • Быстро производят обжимку;
        • Выносливые и острые;
        • Имеют отверстие для зачистки;
        • Компактные и удобные.

        Комплектация:

        • Клещи;
        • Упаковка.