Усиленные переставные клещи для труб Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)

Клещи переставные усиленные 250 мм STAYER – инструмент, который пригодится при выполнении ремонтно-монтажных и слесарных работ для вытаскивания засевших крепежей, удержания объектов. Клещи выкованы из хромованадиевой стали, поэтому имеют повышенную прочность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Они оснащены шарнирной конструкцией и кнопочным фиксатором, позволяющим быстро подобрать нужную ширину зева и зафиксировать ее. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить STAYER 2239_z02 по выгодному предложению.

Преимущества: