Усиленные переставные клещи для труб Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)

Усиленные переставные клещи Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)
Арт. Х130733080
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина, мм
|250
|
Материал губок
|хромованадиевая сталь
С этим товаром смотрят
- Клещи переставные усиленные 250 мм STAYER – инструмент, который пригодится при выполнении ремонтно-монтажных и слесарных работ для вытаскивания засевших крепежей, удержания объектов. Клещи выкованы из хромованадиевой стали, поэтому имеют повышенную прочность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Они оснащены шарнирной конструкцией и кнопочным фиксатором, позволяющим быстро подобрать нужную ширину зева и зафиксировать ее. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить STAYER 2239_z02 по выгодному предложению.
Преимущества:
- Рабочие губки закалены
- Усиленная конструкция
- Долгий срок эксплуатации
- Закаленные рабочие поверхности
- С быстрой регулировкой