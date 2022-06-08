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Усиленные переставные клещи для труб Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)
4.5
2
990 ₽
Переставные клещи
    Усиленные переставные клещи Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)
    Арт. Х130733080
    4.5
    2
    Усиленные переставные клещи для труб Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)
    Усиленные переставные клещи для труб Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)
      Усиленные переставные клещи для труб Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)
      Усиленные переставные клещи для труб Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)

      Усиленные переставные клещи Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)

      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130733080
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клещи переставные усиленные 250 мм STAYER – инструмент, который пригодится при выполнении ремонтно-монтажных и слесарных работ для вытаскивания засевших крепежей, удержания объектов. Клещи выкованы из хромованадиевой стали, поэтому имеют повышенную прочность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Они оснащены шарнирной конструкцией и кнопочным фиксатором, позволяющим быстро подобрать нужную ширину зева и зафиксировать ее. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить STAYER 2239_z02 по выгодному предложению.

        Преимущества:

        • Рабочие губки закалены
        • Усиленная конструкция
        • Долгий срок эксплуатации
        • Закаленные рабочие поверхности
        • С быстрой регулировкой