Преимущества

Губки строительных клещей STURM 1035-02-200 изготовлены из инструментальной стали, прочной и долговечной

Надежность конструкции

Длина 200мм

На конце рукояти расположен гвоздодер, который позволяет демонтировать гвозди, когда есть такая необходимость

Строительные клещи STURM 1035-02-200 является простым и многофункциональном инструментом, который используется для перекусывания проволоки стандартной твердости. Выполнены клещи полностью из инструментальной стали, которая отличается износостойкостью и долговечностью. На конце рукоятки расположен гвоздодер для демонтажа гвоздей при необходимости.