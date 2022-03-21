Клещи Sturm 1035-02-200
Арт. Х1307307
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина, мм
|200
|
Материал губок
|инструментальная сталь
- Строительные клещи STURM 1035-02-200 является простым и многофункциональном инструментом, который используется для перекусывания проволоки стандартной твердости. Выполнены клещи полностью из инструментальной стали, которая отличается износостойкостью и долговечностью. На конце рукоятки расположен гвоздодер для демонтажа гвоздей при необходимости.
Преимущества
- Губки строительных клещей STURM 1035-02-200 изготовлены из инструментальной стали, прочной и долговечной
- Надежность конструкции
- Длина 200мм
- На конце рукояти расположен гвоздодер, который позволяет демонтировать гвозди, когда есть такая необходимость