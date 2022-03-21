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Клещи Sturm 1035-02-200
5.0
2
Найти аналог
Переставные клещи
    Клещи Sturm 1035-02-200
    Арт. Х1307307
    5.0
    2
    Клещи Sturm 1035-02-200

      Клещи Sturm 1035-02-200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1307307
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительные клещи STURM 1035-02-200 является простым и многофункциональном инструментом, который используется для перекусывания проволоки стандартной твердости. Выполнены клещи полностью из инструментальной стали, которая отличается износостойкостью и долговечностью. На конце рукоятки расположен гвоздодер для демонтажа гвоздей при необходимости.

        Преимущества

        • Губки строительных клещей STURM 1035-02-200 изготовлены из инструментальной стали, прочной и долговечной
        • Надежность конструкции
        • Длина 200мм
        • На конце рукояти расположен гвоздодер, который позволяет демонтировать гвозди, когда есть такая необходимость