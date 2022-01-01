Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-1
Арт. geototal_801
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.378
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Габариты, мм
|243x96x43
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Регулировка глубины реза
|Нет
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Регулировка диаметра реза
|Нет
Токоизмерительные клещи testo 770-1 проще и надежнее, чем, когда бы то ни было раньше. Они автоматически распознают и выбирают нужный параметр измерения: тип тока - постоянный/переменный, сопротивление, целостность цепи, исправность диода и электрическую емкость. Кроме того, вы можете использовать их для измерения пускового тока. Двухстрочный дисплей с яркой подсветкой отображает измеренные значения ясно и четко.
- Полностью убираемый зубец для максимального удобства
- Автоматическое определение постоянного/переменного тока
- Большой двухстрочный дисплей
- Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ