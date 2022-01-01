Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-1

Токоизмерительные клещи testo 770-1 проще и надежнее, чем, когда бы то ни было раньше. Они автоматически распознают и выбирают нужный параметр измерения: тип тока - постоянный/переменный, сопротивление, целостность цепи, исправность диода и электрическую емкость. Кроме того, вы можете использовать их для измерения пускового тока. Двухстрочный дисплей с яркой подсветкой отображает измеренные значения ясно и четко.

Полностью убираемый зубец для максимального удобства

Автоматическое определение постоянного/переменного тока

Большой двухстрочный дисплей

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ