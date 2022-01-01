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Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-1
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Клещи для обжима
    Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-1
    Арт. geototal_801
    Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-1
    Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-1
    Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-1
      Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-1
      Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-1
      Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-1

      Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_801

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Вес, кг
      		0.378
      Габариты, мм
      		243x96x43
      Регулировка глубины реза
      		Нет
      Регулировка диаметра реза
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Токоизмерительные клещи testo 770-1 проще и надежнее, чем, когда бы то ни было раньше. Они автоматически распознают и выбирают нужный параметр измерения: тип тока - постоянный/переменный, сопротивление, целостность цепи, исправность диода и электрическую емкость. Кроме того, вы можете использовать их для измерения пускового тока. Двухстрочный дисплей с яркой подсветкой отображает измеренные значения ясно и четко.

        • Полностью убираемый зубец для максимального удобства
        • Автоматическое определение постоянного/переменного тока
        • Большой двухстрочный дисплей
        • Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ