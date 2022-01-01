Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-2

Токоизмерительные клещи testo 770-2 максимально облегчают работу в стесненных условиях, таких как распределительные щитки. Складывающийся зубец клещей может целиком задвигаться в корпус инструмента. Это значит, что вы сможете аккуратно захватить даже плотно уложенные провода по отдельности и произвести необходимые измерения.

Токоизмерительные клещи распознают и определяют тип тока: постоянный/переменный в полностью автоматическом режиме, а также позволяют автоматически определять другие электрические параметры, такие, как сопротивление, целостность цепи, исправность диода и электрическую емкость. Благодаря этому работать с данным прибором стало проще и удобнее, чем, когда бы то ни было раньше. Измеренные значения ясно и четко отображаются на двухстрочном дисплее с яркой подсветкой.