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Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-2
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Клещи для обжима
    Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-2
    Арт. geototal_802
    Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-2
    Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-2
    Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-2
      Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-2
      Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-2
      Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-2

      Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_802

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Вес, кг
      		0.378
      Габариты, мм
      		243x96x43
      Регулировка глубины реза
      		Нет
      Регулировка диаметра реза
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Токоизмерительные клещи testo 770-2 максимально облегчают работу в стесненных условиях, таких как распределительные щитки. Складывающийся зубец клещей может целиком задвигаться в корпус инструмента. Это значит, что вы сможете аккуратно захватить даже плотно уложенные провода по отдельности и произвести необходимые измерения.

        Токоизмерительные клещи распознают и определяют тип тока: постоянный/переменный в полностью автоматическом режиме, а также позволяют автоматически определять другие электрические параметры, такие, как сопротивление, целостность цепи, исправность диода и электрическую емкость. Благодаря этому работать с данным прибором стало проще и удобнее, чем, когда бы то ни было раньше. Измеренные значения ясно и четко отображаются на двухстрочном дисплее с яркой подсветкой.

        • Полностью убираемый зубец для облегчения вашей работы
        • Автоматическое определение постоянного/переменного тока и большой двухстрочный дисплей
        • Функции измерения силы пускового тока на электродвигателях и измерения микроампер (мкА)
        • Измерение температуры с использованием термопар типа К через специальный Температурный адаптер
        • Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ