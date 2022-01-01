Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-3
Арт. geototal_803
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.378
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Габариты, мм
|243x96x43
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Регулировка глубины реза
|Нет
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Регулировка диаметра реза
|Нет
Токовые клещи автоматически распознают и определяют тип тока: постоянный/переменный, и другие электрические параметры, такие, как сопротивление, целостность цепи, исправность диода и электрическую емкость. Благодаря этому работать с ними проще и безопаснее, чем когда бы то ни было раньше. Ваши показания ясно и четко отображаются на двухстрочном дисплее с яркой подсветкой. Помимо этого, модель testo 770-3 может связываться с приложением testo Smart Probes через Bluetooth. В этом приложении кривая измерений может отображаться в виде графика на вашем смартфоне или планшете, а также измеренные значения могут быть использованы в отчете.
- Легко работать благодаря полностью убираемому зубцу
- Автоматическое определение постоянного/переменного тока и большой, подсвеченный двухстрочный дисплей
- Улучшенный метод измерения истинного СКЗ
- Связь с вашим мобильным устройством через Bluetooth (с помощью приложения testo Smart Probes)
- Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ