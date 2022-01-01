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Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-3
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Клещи для обжима
    Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-3
    Арт. geototal_803
    Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-3
    Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-3
    Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-3
      Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-3
      Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-3
      Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-3

      Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_803

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Вес, кг
      		0.378
      Габариты, мм
      		243x96x43
      Регулировка глубины реза
      		Нет
      Регулировка диаметра реза
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Токовые клещи автоматически распознают и определяют тип тока: постоянный/переменный, и другие электрические параметры, такие, как сопротивление, целостность цепи, исправность диода и электрическую емкость. Благодаря этому работать с ними проще и безопаснее, чем когда бы то ни было раньше. Ваши показания ясно и четко отображаются на двухстрочном дисплее с яркой подсветкой. Помимо этого, модель testo 770-3 может связываться с приложением testo Smart Probes через Bluetooth. В этом приложении кривая измерений может отображаться в виде графика на вашем смартфоне или планшете, а также измеренные значения могут быть использованы в отчете.

        • Легко работать благодаря полностью убираемому зубцу
        • Автоматическое определение постоянного/переменного тока и большой, подсвеченный двухстрочный дисплей
        • Улучшенный метод измерения истинного СКЗ
        • Связь с вашим мобильным устройством через Bluetooth (с помощью приложения testo Smart Probes)
        • Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ