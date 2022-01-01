Клещи токовые с функцией измерения истинного СКЗ Testo 770-3

Токовые клещи автоматически распознают и определяют тип тока: постоянный/переменный, и другие электрические параметры, такие, как сопротивление, целостность цепи, исправность диода и электрическую емкость. Благодаря этому работать с ними проще и безопаснее, чем когда бы то ни было раньше. Ваши показания ясно и четко отображаются на двухстрочном дисплее с яркой подсветкой. Помимо этого, модель testo 770-3 может связываться с приложением testo Smart Probes через Bluetooth. В этом приложении кривая измерений может отображаться в виде графика на вашем смартфоне или планшете, а также измеренные значения могут быть использованы в отчете.

Легко работать благодаря полностью убираемому зубцу

Автоматическое определение постоянного/переменного тока и большой, подсвеченный двухстрочный дисплей

Улучшенный метод измерения истинного СКЗ

Связь с вашим мобильным устройством через Bluetooth (с помощью приложения testo Smart Probes)

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ