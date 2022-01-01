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Климатизатор Slogger NFS-20F
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Мобильные кондиционеры
    Климатизатор Slogger NFS-20F
    Арт. X69911310534
    Климатизатор Slogger NFS-20F

      Климатизатор Slogger NFS-20F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69911310534

      Характеристики

      Производитель
      		Slogger
      Количество блоков
      		1
      Вес внутреннего блока, кг
      		6
      Размеры внутреннего блока, мм
      		370х320х735
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Климатизаторы NFS-20F представляют собой современные универсальные все сезонные устройства, создающие идеальные климатические условия в закрытых помещениях, и выполняют следующие функции: Охлаждение воздуха на основе применения новейших технологий аквафильтрации эквивалент по эффективности охлаждения бытового кондиционера, мощностью 2КВт 7серия Обогрев помещения тепловентилятор с керамическими элементами Ионизация воздуха Увлажнение воздуха Двухступенчатая очистка воздуха. Преимуществами климатизатора относительно традиционных систем кондиционирования воздуха в помещениях являются: -доступная стоимость, -компактность, -простота эксплуатации и обслуживания, -отсутствие необходимости монтажа подготовки места использования -мобильность, -высокая экологичность отсутствие фреона в системе охлаждения 

        Комплектация:

        • Климатизатор: 1 шт.
        • Аккумулятроы холода (хладогенты): 2 шт.
        • Инструкция.
        • Гарантийный талон.