Климатизатор Slogger NFS-20F

Комплектация:

Климатизатор: 1 шт.

Аккумулятроы холода (хладогенты): 2 шт.

Инструкция.

Гарантийный талон.

Климатизаторы NFS-20F представляют собой современные универсальные все сезонные устройства, создающие идеальные климатические условия в закрытых помещениях, и выполняют следующие функции: Охлаждение воздуха на основе применения новейших технологий аквафильтрации эквивалент по эффективности охлаждения бытового кондиционера, мощностью 2КВт 7серия Обогрев помещения тепловентилятор с керамическими элементами Ионизация воздуха Увлажнение воздуха Двухступенчатая очистка воздуха. Преимуществами климатизатора относительно традиционных систем кондиционирования воздуха в помещениях являются: -доступная стоимость, -компактность, -простота эксплуатации и обслуживания, -отсутствие необходимости монтажа подготовки места использования -мобильность, -высокая экологичность отсутствие фреона в системе охлаждения