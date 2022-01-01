Климатизатор Slogger SL-1105
Арт. X69911310536
Характеристики
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Производитель
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Тип хладагента
|R22
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Количество блоков
|1
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Вес внутреннего блока, кг
|7.3
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Размеры внутреннего блока, мм
|360x810х320
- Био-климатизатор марки Slogger SL-1105 работает на обогрев, ионизацию, очистку, увлажнение воздуха. Максимальная площадь покрытия — 25 кв.м. Данная модель прибора экономична по цене (если учитывать набор имеющихся функций), мобильна и неприхотлива в установке и эксплуатации, экологична благодаря отсутствию в качестве хладагента химически вредных соединений.
Преимущества:
- 3 скорости обдува: Медленный/Средний/Быстрый
- Таймер до 7,5 часов.
- Встроенный ионизатор.
- Охладительный элемент экологичен.
- Пульт дистанционного управления в комплекте.
- Регулировка скорости вращения вентилятора.
- Ароматизация воздуха.
- Ночной режим.
- Возможность регулировки направления воздушного потока.
- Система фильтрации воздуха.
Комплектация:
- Инструкция/гарантийный талон.
- Хладоэлемент 2 шт.
- Пульт дистанционного управления 1 шт.
- Трехгранный гаечный ключ 1 шт.