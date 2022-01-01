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Климатизатор Slogger SL-1105
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Мобильные кондиционеры
    Климатизатор Slogger SL-1105
    Арт. X69911310536
    Климатизатор Slogger SL-1105

      Климатизатор Slogger SL-1105

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69911310536

      Характеристики

      Производитель
      		Slogger
      Тип хладагента
      		R22
      Количество блоков
      		1
      Вес внутреннего блока, кг
      		7.3
      Размеры внутреннего блока, мм
      		360x810х320
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Био-климатизатор марки Slogger SL-1105 работает на обогрев, ионизацию, очистку, увлажнение воздуха. Максимальная площадь покрытия — 25 кв.м. Данная модель прибора экономична по цене (если учитывать набор имеющихся функций), мобильна и неприхотлива в установке и эксплуатации, экологична благодаря отсутствию в качестве хладагента химически вредных соединений.

        Преимущества:

        • 3 скорости обдува:  Медленный/Средний/Быстрый
        • Таймер до 7,5 часов.
        • Встроенный ионизатор.
        • Охладительный элемент экологичен.
        • Пульт дистанционного управления в комплекте.
        • Регулировка скорости вращения вентилятора.
        • Ароматизация воздуха.
        • Ночной режим.
        • Возможность регулировки направления воздушного потока.
        • Система фильтрации воздуха.

        Комплектация:

        • Инструкция/гарантийный талон.
        • Хладоэлемент 2 шт.
        • Пульт дистанционного управления 1 шт.
        • Трехгранный гаечный ключ 1 шт.