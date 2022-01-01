Климатизатор Slogger SL-1105

Преимущества:

3 скорости обдува: Медленный/Средний/Быстрый

Таймер до 7,5 часов.

Встроенный ионизатор.

Охладительный элемент экологичен.

Пульт дистанционного управления в комплекте.

Регулировка скорости вращения вентилятора.

Ароматизация воздуха.

Ночной режим.

Возможность регулировки направления воздушного потока.

Система фильтрации воздуха.

Комплектация:

Инструкция/гарантийный талон.

Хладоэлемент 2 шт.

Пульт дистанционного управления 1 шт.

Трехгранный гаечный ключ 1 шт.

Био-климатизатор марки Slogger SL-1105 работает на обогрев, ионизацию, очистку, увлажнение воздуха. Максимальная площадь покрытия — 25 кв.м. Данная модель прибора экономична по цене (если учитывать набор имеющихся функций), мобильна и неприхотлива в установке и эксплуатации, экологична благодаря отсутствию в качестве хладагента химически вредных соединений.