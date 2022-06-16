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Керамический фибровый круг Klingspor P60 FS 964 330487 (125x22 мм)
5.0
2
110 ₽
Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Керамический фибровый круг Klingspor P60 FS 964 330487 (125x22 мм)
    Арт. О00000008940
    5.0
    2
    Керамический фибровый круг Klingspor P60 FS 964 330487 (125x22 мм)

      Керамический фибровый круг Klingspor P60 FS 964 330487 (125x22 мм)

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008940
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Klingspor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Назначение по материалу
      		сталь
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фибровый шлифовальный круг FS 964 ACT  с превосходной производительностью для обработки стали, металла. Абразивное керамическое зерно обеспечивает микрокристаллический, само-затачивающийся эффект. Высокая агрессивность на протяжении всего срока службы. Превосходная адгезия зерна