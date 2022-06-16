Отрезной круг Klingspor A 660 R 328906 (125x1x22.23 мм)
Арт. О00000008937
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|сталь
- Круг отрезной KLINGSPOR 328906 предназначен для резки изделий из металла и нержавеющей стали с помощью угловой шлифовальной машины.
Преимущества
- В отрезном круге, разработанном Klingspor, используются специальные компоненты очищенных от серы, хлора и металла
- Высокая износостойкость