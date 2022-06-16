Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отрезной круг Klingspor A 660 R 328906 (125x1x22.23 мм)
5.0
2
100 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг Klingspor A 660 R 328906 (125x1x22.23 мм)
    Арт. О00000008937
    5.0
    2
    Отрезной круг Klingspor A 660 R 328906 (125x1x22.23 мм)
    Отрезной круг Klingspor A 660 R 328906 (125x1x22.23 мм)
    Отрезной круг Klingspor A 660 R 328906 (125x1x22.23 мм)
      Отрезной круг Klingspor A 660 R 328906 (125x1x22.23 мм)
      Отрезной круг Klingspor A 660 R 328906 (125x1x22.23 мм)
      Отрезной круг Klingspor A 660 R 328906 (125x1x22.23 мм)

      Отрезной круг Klingspor A 660 R 328906 (125x1x22.23 мм)

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008937
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Klingspor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		сталь
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг отрезной KLINGSPOR 328906 предназначен для резки изделий из металла и нержавеющей стали с помощью угловой шлифовальной машины.

        Преимущества

        • В отрезном круге, разработанном Klingspor, используются специальные компоненты очищенных от серы, хлора и металла
        • Высокая износостойкость