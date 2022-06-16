Отрезной круг Klingspor A 660 R 328906 (125x1x22.23 мм)

Преимущества

В отрезном круге, разработанном Klingspor, используются специальные компоненты очищенных от серы, хлора и металла

Высокая износостойкость

Круг отрезной KLINGSPOR 328906 предназначен для резки изделий из металла и нержавеющей стали с помощью угловой шлифовальной машины.