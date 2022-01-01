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Ключ ацетиленовый 10/12мм
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Для прочей техники
    Ключ ацетиленовый 10/12мм
    Арт. 713116

      Ключ ацетиленовый 10/12мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 713116
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Ключ ацетиленовый 10/12 Джет используется для запирания и открывания балонного ацетиленового вентиля, а так-же для присоединения ацетиленового редуктора к вентилю. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы