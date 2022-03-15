Баллонный ключ для автосервиса Stels 14210 (г-образный, размер головки 17 мм, материал сталь, вес 0,52 кг)

Баллонный ключ, 17 мм STELS 14210 используется для работ по монтажу и демонтажу автомобильных колес. Изделие имеет Г-образную форму, что увеличивает крутящий момент и экономит усилия пользователя. Несъемная торцевая головка с 6-гранным профилем располагается под углом к ручке ключа. Инструмент изготовлен из углеродистой стали, обладает повышенной прочностью и износоустойчивостью.

