Баллонный ключ для автосервиса Stels 14210 (г-образный, размер головки 17 мм, материал сталь, вес 0,52 кг)

Баллонный ключ Stels 14210 (17 мм)
Арт. Х13025150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|17
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Материал
|углеродистая сталь
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- Баллонный ключ, 17 мм STELS 14210 используется для работ по монтажу и демонтажу автомобильных колес. Изделие имеет Г-образную форму, что увеличивает крутящий момент и экономит усилия пользователя. Несъемная торцевая головка с 6-гранным профилем располагается под углом к ручке ключа. Инструмент изготовлен из углеродистой стали, обладает повышенной прочностью и износоустойчивостью.