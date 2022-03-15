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Баллонный ключ для автосервиса Stels 14210 (г-образный, размер головки 17 мм, материал сталь, вес 0,52 кг)
5.0
3
370 ₽
Баллонные ключи
    Баллонный ключ Stels 14210 (17 мм)
    Арт. Х13025150
    5.0
    3
    Баллонный ключ для автосервиса Stels 14210 (г-образный, размер головки 17 мм, материал сталь, вес 0,52 кг)
    Баллонный ключ для автосервиса Stels 14210 (г-образный, размер головки 17 мм, материал сталь, вес 0,52 кг)
      Баллонный ключ для автосервиса Stels 14210 (г-образный, размер головки 17 мм, материал сталь, вес 0,52 кг)
      Баллонный ключ для автосервиса Stels 14210 (г-образный, размер головки 17 мм, материал сталь, вес 0,52 кг)

      Баллонный ключ Stels 14210 (17 мм)

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13025150
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stels
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		17
      Материал
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Баллонный ключ, 17 мм STELS 14210 используется для работ по монтажу и демонтажу автомобильных колес. Изделие имеет Г-образную форму, что увеличивает крутящий момент и экономит усилия пользователя. Несъемная торцевая головка с 6-гранным профилем располагается под углом к ручке ключа. Инструмент изготовлен из углеродистой стали, обладает повышенной прочностью и износоустойчивостью.