Ключ BERGER BG-CW1010 комб. 10мм
Арт. Х1302717174
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|10
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Ударный
|Нет
- Комбинированный ключ 10мм Berger BG BG-CW1010 прекрасно подходит для ремонтно-монтажных работ с использованием гаек и болтов небольших размеров. Двусторонняя конструкция оснащена рожковой и накидной головками. Инструмент станет прекрасным помощником для выполнения рабочих операций как дома, так и в производственных мастерских.
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность