Ключ BERGER BG-CW1010 комб. 10мм

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Комбинированный ключ 10мм Berger BG BG-CW1010 прекрасно подходит для ремонтно-монтажных работ с использованием гаек и болтов небольших размеров. Двусторонняя конструкция оснащена рожковой и накидной головками. Инструмент станет прекрасным помощником для выполнения рабочих операций как дома, так и в производственных мастерских.