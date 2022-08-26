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Ключ BERGER BG-CW1010 комб. 10мм
5.0
1
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Ключ BERGER BG-CW1010 комб. 10мм
    Арт. Х1302717174
    5.0
    1
    Ключ BERGER BG-CW1010 комб. 10мм

      Ключ BERGER BG-CW1010 комб. 10мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302717174
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Размер ключа, мм
      		10
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Ударный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ 10мм Berger BG BG-CW1010 прекрасно подходит для ремонтно-монтажных работ с использованием гаек и болтов небольших размеров. Двусторонняя конструкция оснащена рожковой и накидной головками. Инструмент станет прекрасным помощником для выполнения рабочих операций как дома, так и в производственных мастерских.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Надежность