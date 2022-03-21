Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ комбинированный Berger BG-CW1212 (12 мм)
5.0
2
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Berger BG-CW1212 (12 мм)
    Арт. Х1302717175
    5.0
    2
    Ключ комбинированный Berger BG-CW1212 (12 мм)

      Ключ комбинированный Berger BG-CW1212 (12 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302717175
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		12
      Общая длина, мм
      		136
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

      С этим товаром смотрят

      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (19x19 мм, оксидированный) SIT
      260 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (19x19 мм, оксидированный) SIT
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (14x14 мм, оксидированный) SIT
      180 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (14x14 мм, оксидированный) SIT
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00017 (17 мм)
      240 ₽
      4.5
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00017 (17 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Комбинированный ключ 12мм Berger BG BG-CW1212 подходит для применения дома, в гараже или профессиональных ремонтных мастерских для обслуживания резьбовых соединений с использованием шестигранного крепежа. Двусторонняя конструкция оснащена рожковым и кольцевым зевами. Инструмент прослужит долгие годы даже при частых и интенсивных нагрузках.

        Преимущества

        • Двусторонняя конструкция оснащена рожковым и кольцевым зевами. 
        • Инструмент прослужит долгие годы даже при частых и интенсивных нагрузках.
        • Высокая надежность.
        • Износоустойчивость.
        • Двусторонний инструмент.