Ключ комбинированный Berger BG-CW1212 (12 мм)

Преимущества

Двусторонняя конструкция оснащена рожковым и кольцевым зевами.

Инструмент прослужит долгие годы даже при частых и интенсивных нагрузках.

Высокая надежность.

Износоустойчивость.

Двусторонний инструмент.

Комбинированный ключ 12мм Berger BG BG-CW1212 подходит для применения дома, в гараже или профессиональных ремонтных мастерских для обслуживания резьбовых соединений с использованием шестигранного крепежа. Двусторонняя конструкция оснащена рожковым и кольцевым зевами. Инструмент прослужит долгие годы даже при частых и интенсивных нагрузках.