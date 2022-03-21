Ключ комбинированный Berger BG-CW1212 (12 мм)
Арт. Х1302717175
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Размер ключа, мм
|12
|
Общая длина, мм
|136
С этим товаром смотрят
- Комбинированный ключ 12мм Berger BG BG-CW1212 подходит для применения дома, в гараже или профессиональных ремонтных мастерских для обслуживания резьбовых соединений с использованием шестигранного крепежа. Двусторонняя конструкция оснащена рожковым и кольцевым зевами. Инструмент прослужит долгие годы даже при частых и интенсивных нагрузках.
Преимущества
- Двусторонняя конструкция оснащена рожковым и кольцевым зевами.
- Инструмент прослужит долгие годы даже при частых и интенсивных нагрузках.
- Высокая надежность.
- Износоустойчивость.
- Двусторонний инструмент.