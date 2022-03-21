Комбинированный ключ Berger BG-CW1717 (17 мм)
Арт. Х1302717178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|17
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Общая длина, мм
|215
- Комбинированный ключ 17 мм Berger BG BG-CW1717 - прочный и надежный в работе инструмент для ручного завинчивания и отвинчивания крепежных соединений с шестигранным рабочим профилем. Изделие имеет двустороннее применение, сочетает в себе рожковую и кольцевую головки. Благодаря качеству используемого материала, ключ прослужит долгий срок даже при частом применении.
Преимущества
- Повышенный рабочий ресурс;
- Надежность;
- Износостойкость;
- Двустороннее применение.