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Комбинированный ключ Berger BG-CW1717 (17 мм)
4.5
2
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Berger BG-CW1717 (17 мм)
    Арт. Х1302717178
    4.5
    2
    Комбинированный ключ Berger BG-CW1717 (17 мм)

      Комбинированный ключ Berger BG-CW1717 (17 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302717178
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		17
      Общая длина, мм
      		215
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ 17 мм Berger BG BG-CW1717 - прочный и надежный в работе инструмент для ручного завинчивания и отвинчивания крепежных соединений с шестигранным рабочим профилем. Изделие имеет двустороннее применение, сочетает в себе рожковую и кольцевую головки. Благодаря качеству используемого материала, ключ прослужит долгий срок даже при частом применении.

        Преимущества

        • Повышенный рабочий ресурс;
        • Надежность;
        • Износостойкость;
        • Двустороннее применение.