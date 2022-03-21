Комбинированный ключ Berger BG-CW1717 (17 мм)

Преимущества

Повышенный рабочий ресурс;

Надежность;

Износостойкость;

Двустороннее применение.

Комбинированный ключ 17 мм Berger BG BG-CW1717 - прочный и надежный в работе инструмент для ручного завинчивания и отвинчивания крепежных соединений с шестигранным рабочим профилем. Изделие имеет двустороннее применение, сочетает в себе рожковую и кольцевую головки. Благодаря качеству используемого материала, ключ прослужит долгий срок даже при частом применении.