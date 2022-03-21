Ключ комбинированный Berger BG-CW1919 (19 мм)
Арт. Х1302717179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|19
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Общая длина, мм
|230
- Комбинированный ключ 19мм Berger BG BG-CW1919 - это простой и удобный в обращении ручной инструмент с двумя различными типами головок - кольцевой (накидной) и рожковой. Повышенный рабочий ресурс изделия позволяет использовать его в частных и профессиональных ремонтных мастерских. Ключ позволит легко и быстро справиться с обслуживанием болтовых соединений различных конструкций и механизмов.
Преимущества
- Повышенный рабочий ресурс изделия позволяет использовать его в частных и профессиональных ремонтных мастерских;
- Ключ позволит легко и быстро справиться с обслуживанием болтовых соединений различных конструкций и механизмов;
- Корпус комбинированного ключа полностью выполнен из прочного и качественного материала - хромованадиевой стали;
- Длительный срок эксплуатации;
- Надежность;
- Стойкость к износу;
- Двусторонняя конструкция.