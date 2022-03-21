Ключ комбинированный Berger BG-CW1919 (19 мм)

Преимущества

Повышенный рабочий ресурс изделия позволяет использовать его в частных и профессиональных ремонтных мастерских;

Ключ позволит легко и быстро справиться с обслуживанием болтовых соединений различных конструкций и механизмов;

Корпус комбинированного ключа полностью выполнен из прочного и качественного материала - хромованадиевой стали;

Длительный срок эксплуатации;

Надежность;

Стойкость к износу;

Двусторонняя конструкция.

Комбинированный ключ 19мм Berger BG BG-CW1919 - это простой и удобный в обращении ручной инструмент с двумя различными типами головок - кольцевой (накидной) и рожковой. Повышенный рабочий ресурс изделия позволяет использовать его в частных и профессиональных ремонтных мастерских. Ключ позволит легко и быстро справиться с обслуживанием болтовых соединений различных конструкций и механизмов.