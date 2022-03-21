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Ключ комбинированный Berger BG-CW1919 (19 мм)
5.0
2
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Berger BG-CW1919 (19 мм)
    Арт. Х1302717179
    5.0
    2
    Ключ комбинированный Berger BG-CW1919 (19 мм)

      Ключ комбинированный Berger BG-CW1919 (19 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302717179
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		19
      Общая длина, мм
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ 19мм Berger BG BG-CW1919 - это простой и удобный в обращении ручной инструмент с двумя различными типами головок - кольцевой (накидной) и рожковой. Повышенный рабочий ресурс изделия позволяет использовать его в частных и профессиональных ремонтных мастерских. Ключ позволит легко и быстро справиться с обслуживанием болтовых соединений различных конструкций и механизмов.

        Преимущества

        • Повышенный рабочий ресурс изделия позволяет использовать его в частных и профессиональных ремонтных мастерских;
        • Ключ позволит легко и быстро справиться с обслуживанием болтовых соединений различных конструкций и механизмов;
        • Корпус комбинированного ключа полностью выполнен из прочного и качественного материала - хромованадиевой стали; 
        • Длительный срок эксплуатации;
        • Надежность;
        • Стойкость к износу; 
        • Двусторонняя конструкция.