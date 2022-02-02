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Ключ для радиатора (800 мм)
5.0
2
972 ₽
Ключи для радиаторов отопления
    Ключ для радиатора (800 мм)
    Арт. X169502737
    5.0
    2
    Ключ для радиатора (800 мм)

      Ключ для радиатора (800 мм)

      972 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169502737
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Все характеристики
      972 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить