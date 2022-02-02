Ключ для радиатора (800 мм)

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Самовывоз послезавтра или позже
из 2 магазинов,
бесплатно
Цена действительна при оформлении заказа физическим лицом на сайте, при осуществлении оплаты
наличными денежными средствами или платёжной картой при получении товара или при осуществлении предоплаты
картой на сайте.
меньше 10 шт
Самовывоз послезавтра или позже
из 2 магазинов,
бесплатно
Ключ предназначен для монтажа радиаторных ниппелей. С помощью ключа вы сможете собрать радиатор из стольких секций - сколько необходимо для оптимальной теплоотдачи в помещении, в котором устанавливается радиатор.