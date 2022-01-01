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Ключ для УШМ Brigadier Norma универсальный
Найти аналог
Прочие комплектующие для шлифмашин
    Ключ для УШМ Brigadier Norma универсальный
    Арт. X1317120415
    Ключ для УШМ Brigadier Norma универсальный
    Ключ для УШМ Brigadier Norma универсальный
      Ключ для УШМ Brigadier Norma универсальный
      Ключ для УШМ Brigadier Norma универсальный

      Ключ для УШМ Brigadier Norma универсальный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317120415

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		универсальный ключ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный ключ для установки и замены отрезных и зачистных дисков, алмазных дисков, проволочных щеток, полировальных насадок диаметром от 100 до 23мм. Конструкция ключа допускает три фиксированных расстояния между штифтами: 31, 34 и 35мм, что позволяет использовать с электрическими угловыми шлифовальными машинами различных производителей

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы