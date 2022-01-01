Ключ для УШМ Brigadier Norma универсальный
Арт. X1317120415
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|универсальный ключ
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Назначение по материалу
|металл
- Универсальный ключ для установки и замены отрезных и зачистных дисков, алмазных дисков, проволочных щеток, полировальных насадок диаметром от 100 до 23мм. Конструкция ключа допускает три фиксированных расстояния между штифтами: 31, 34 и 35мм, что позволяет использовать с электрическими угловыми шлифовальными машинами различных производителей
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы