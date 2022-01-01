Ключ для УШМ Brigadier Norma универсальный

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Универсальный ключ для установки и замены отрезных и зачистных дисков, алмазных дисков, проволочных щеток, полировальных насадок диаметром от 100 до 23мм. Конструкция ключа допускает три фиксированных расстояния между штифтами: 31, 34 и 35мм, что позволяет использовать с электрическими угловыми шлифовальными машинами различных производителей