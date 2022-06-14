Ключ гаечный (рожковый) двусторонний Энкор 26021 (14x15 мм)

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Гаечный рожковый двусторонний ключ 14х15мм Энкор 26021 может применяться как в бытовых условиях, так и в профессиональных мастерских и автосервисах для ремонта и обслуживания различных конструкций и агрегатов, где используется шестигранный профиль. Ключ оснащен двумя рожковыми зевами различных размеров, что позволит выполнить более широкий спектр работ.