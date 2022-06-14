Ключ гаечный (рожковый) двусторонний Энкор 26021 (14x15 мм)
Арт. Х13021064
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|двусторонний
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Размер ключа, мм
|14, 15
- Гаечный рожковый двусторонний ключ 14х15мм Энкор 26021 может применяться как в бытовых условиях, так и в профессиональных мастерских и автосервисах для ремонта и обслуживания различных конструкций и агрегатов, где используется шестигранный профиль. Ключ оснащен двумя рожковыми зевами различных размеров, что позволит выполнить более широкий спектр работ.
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность