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Ключ гаечный (рожковый) двусторонний Энкор 26021 (14x15 мм)
5.0
3
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Ключ гаечный (рожковый) двусторонний Энкор 26021 (14x15 мм)
    Арт. Х13021064
    5.0
    3
    Ключ гаечный (рожковый) двусторонний Энкор 26021 (14x15 мм)

      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний Энкор 26021 (14x15 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13021064
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		14, 15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гаечный рожковый двусторонний ключ 14х15мм Энкор 26021 может применяться как в бытовых условиях, так и в профессиональных мастерских и автосервисах для ремонта и обслуживания различных конструкций и агрегатов, где используется шестигранный профиль. Ключ оснащен двумя рожковыми зевами различных размеров, что позволит выполнить более широкий спектр работ.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Надежность