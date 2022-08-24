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Ключ гаечный двусторонний ЭНКОР 14*17мм 26024
5.0
1
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Ключ гаечный двусторонний ЭНКОР 14*17мм 26024
    Арт. Х13021065
    5.0
    1
    Ключ гаечный двусторонний ЭНКОР 14*17мм 26024

      Ключ гаечный двусторонний ЭНКОР 14*17мм 26024

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13021065
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Ударный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гаечный рожковый двусторонний ключ 14х17мм Энкор 26024 представляет собой инструмент для завинчивания/отвинчивания шестигранного крепежа вручную. Ключ имеет две головки с открытым зевом разных размеров - 14 мм и 17 мм. Инструмент обладает повышенным рабочим ресурсом, подходит для использования как в бытовых условиях, так и в профессиональной сфере.

        Преимущества

        • Высокая прочность