Ключ гаечный двусторонний ЭНКОР 14*17мм 26024

Преимущества

Высокая прочность

Гаечный рожковый двусторонний ключ 14х17мм Энкор 26024 представляет собой инструмент для завинчивания/отвинчивания шестигранного крепежа вручную. Ключ имеет две головки с открытым зевом разных размеров - 14 мм и 17 мм. Инструмент обладает повышенным рабочим ресурсом, подходит для использования как в бытовых условиях, так и в профессиональной сфере.