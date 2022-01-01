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Ключ гаечный комбинированный HOR 13x13 мм оксидированный
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный HOR 13x13 мм оксидированный
    Арт. Х1302717144
    Ключ гаечный комбинированный HOR 13x13 мм оксидированный

      Ключ гаечный комбинированный HOR 13x13 мм оксидированный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302717144

      Характеристики

      Производитель
      		Hortz
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		13
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гаечный комбинированный ключ HORTZ 13x13 оксидированный представляет собой удобный инструмент для работы с крепежом. Прочный корпус выдерживает значительные нагрузки.

        Преимущества

        • Хромированная поверхность не бликует, но и не пачкается, что сохраняет комфорт в работе
        • Изготовлен из хромованадиевой стали
        • Долгий срок службы