Ключ гаечный комбинированный HOR 13x13 мм оксидированный

Преимущества

Хромированная поверхность не бликует, но и не пачкается, что сохраняет комфорт в работе

Изготовлен из хромованадиевой стали

Долгий срок службы

Гаечный комбинированный ключ HORTZ 13x13 оксидированный представляет собой удобный инструмент для работы с крепежом. Прочный корпус выдерживает значительные нагрузки.