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Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ, 19x19 мм
5.0
2
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ, 19x19 мм
    Арт. Х1302717207
    5.0
    2
    Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ, 19x19 мм

      Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ, 19x19 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302717207
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		КЗСМИ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		19
      Покрытие
      		оцинкованное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ключ гаечный комбинированный 19х19 мм.  - универсальный инструмент для откручивания и закручивания болтов и гаек. На нем расположены головки двух типов - открытая и кольцевая. Ключи гаечные комбинированные предназначены для монтажа резьбовых соединений.

        Преимущества

        • На накидном профиле отгиб от плоскости ключа составляет 15 градусов, что обеспечивает более удобное использование инструмента в труднодоступных местах. Ключ прочен и долговечен в работе;
        • Ключ изготовлен из качественной легированной стали и дополнительно оцинкован для защиты от коррозии.