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Комбинированный гаечный ключ (30x30 мм)
4.5
2
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный гаечный ключ (30x30 мм)
    Арт. Х13021388
    4.5
    2
    Комбинированный гаечный ключ (30x30 мм)

      Комбинированный гаечный ключ (30x30 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13021388
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sitomo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		30
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гаечный комбинированный ключ HORTZ 30x30 хромированный 103521 представляет собой удобный инструмент для работы с крепежом. Прочный корпус выдерживает значительные нагрузки. Имеется дополнительная антикоррозийная защита - продлевает срок службы инструмента. Хромированная поверхность не бликует, но и не пачкается, что сохраняет комфорт в работе.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность