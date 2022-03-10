Комбинированный гаечный ключ (30x30 мм)

Преимущества

Надежность

Долговечность

Гаечный комбинированный ключ HORTZ 30x30 хромированный 103521 представляет собой удобный инструмент для работы с крепежом. Прочный корпус выдерживает значительные нагрузки. Имеется дополнительная антикоррозийная защита - продлевает срок службы инструмента. Хромированная поверхность не бликует, но и не пачкается, что сохраняет комфорт в работе.