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Ключ гаечный комбинированный Энкор 13x13 мм с трещоткой 26308
Найти аналог
Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Энкор 13x13 мм с трещоткой 26308
    Арт. Х1302717146
    Ключ гаечный комбинированный Энкор 13x13 мм с трещоткой 26308

      Ключ гаечный комбинированный Энкор 13x13 мм с трещоткой 26308

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1302717146

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		13
      Покрытие
      		хромированное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный гаечный ключ с трещоткой 13х13мм Энкор 26308 представляет собой ручной инструмент с двумя головками: рожковой и кольцевой с трещоточным механизмом. Ключ предназначается для сборки и ремонта конструкций, где используется шестигранный тип крепежа. Инструмент прослужит долгие годы даже при частом и интенсивном использовании благодаря прочности и качеству стали.

        Преимущества

        • Надежность
        • Повышенный рабочий ресурс
        • Высокопрочный материал
        • Устойчивость к износу
        • Двустороннее использование