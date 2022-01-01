Ключ гаечный комбинированный Энкор 13x13 мм с трещоткой 26308

Преимущества

Надежность

Повышенный рабочий ресурс

Высокопрочный материал

Устойчивость к износу

Двустороннее использование

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой 13х13мм Энкор 26308 представляет собой ручной инструмент с двумя головками: рожковой и кольцевой с трещоточным механизмом. Ключ предназначается для сборки и ремонта конструкций, где используется шестигранный тип крепежа. Инструмент прослужит долгие годы даже при частом и интенсивном использовании благодаря прочности и качеству стали.