Ключ гаечный комбинированный Энкор 13x13 мм с трещоткой 26308
Арт. Х1302717146
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Размер ключа, мм
|13
|
Покрытие
|хромированное
- Комбинированный гаечный ключ с трещоткой 13х13мм Энкор 26308 представляет собой ручной инструмент с двумя головками: рожковой и кольцевой с трещоточным механизмом. Ключ предназначается для сборки и ремонта конструкций, где используется шестигранный тип крепежа. Инструмент прослужит долгие годы даже при частом и интенсивном использовании благодаря прочности и качеству стали.
Преимущества
- Надежность
- Повышенный рабочий ресурс
- Высокопрочный материал
- Устойчивость к износу
- Двустороннее использование