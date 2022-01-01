Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 10 мм W26110
Арт. jonnesway_5883
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|10
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway 10 х 10 мм W26110 используется для авторемонтных, слесарных работ. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Соответствует стандарту DIN 3113. Имеет индукционную закалку в автоматическом режиме.
Преимущества
- Тщательно подобранный размер. Накидная головка комбинированного ключа охватывает крепежную деталь со всех сторон, точно повторяя ее профиль
- Тонкие рабочие части
- Облегченный доступ к крепежу сбоку и сверху
- Прочная хромованадиевая сталь продлевает срок службы
- Тройное хромовое покрытие защищает от коррозии
- Соответствует стандарту DIN 3113