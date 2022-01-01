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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 10 мм W26110
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 10 мм W26110
    Арт. jonnesway_5883
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 10 мм W26110
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 10 мм W26110
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 10 мм W26110
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 10 мм W26110
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 10 мм W26110
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 10 мм W26110
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 10 мм W26110
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 10 мм W26110

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 10 мм W26110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5883

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		10
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway 10 х 10 мм W26110 используется для авторемонтных, слесарных работ. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Соответствует стандарту DIN 3113. Имеет индукционную закалку в автоматическом режиме.

        Преимущества

        • Тщательно подобранный размер. Накидная головка комбинированного ключа охватывает крепежную деталь со всех сторон, точно повторяя ее профиль
        • Тонкие рабочие части
        • Облегченный доступ к крепежу сбоку и сверху
        • Прочная хромованадиевая сталь продлевает срок службы
        • Тройное хромовое покрытие защищает от коррозии
        • Соответствует стандарту DIN 3113