Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 10 мм W26110

Преимущества

Тщательно подобранный размер. Накидная головка комбинированного ключа охватывает крепежную деталь со всех сторон, точно повторяя ее профиль

Тонкие рабочие части

Облегченный доступ к крепежу сбоку и сверху

Прочная хромованадиевая сталь продлевает срок службы

Тройное хромовое покрытие защищает от коррозии

Соответствует стандарту DIN 3113

Комбинированный ключ Jonnesway 10 х 10 мм W26110 используется для авторемонтных, слесарных работ. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Соответствует стандарту DIN 3113. Имеет индукционную закалку в автоматическом режиме.