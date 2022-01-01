Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 12 мм W26112

Преимущества

Работа в ограниченном пространстве. Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26112 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий

Прочность. Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации

Сочетание двух одноразмерных профилей

Использование качественного материала

Создание мощной силы откручивания

Небольшой вес (0.068 кг)

Размер 12 мм

Комбинированный ключ Jonnesway W26112 выполняет функции рожкового и накидного ключа, в зависимости от выполняемой работы. Комбинированный ключ предназначен для шестигранных крепежей. Представленный ручной инструмент используется в строительстве, в быту или при ремонте частей автомобиля.