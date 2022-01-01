Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 12 мм W26112
Арт. jonnesway_5885
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|12
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26112 выполняет функции рожкового и накидного ключа, в зависимости от выполняемой работы. Комбинированный ключ предназначен для шестигранных крепежей. Представленный ручной инструмент используется в строительстве, в быту или при ремонте частей автомобиля.
Преимущества
- Работа в ограниченном пространстве. Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26112 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий
- Прочность. Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации
- Сочетание двух одноразмерных профилей
- Использование качественного материала
- Создание мощной силы откручивания
- Небольшой вес (0.068 кг)
- Размер 12 мм