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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 12 мм W26112
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 12 мм W26112
    Арт. jonnesway_5885
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 12 мм W26112
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 12 мм W26112
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 12 мм W26112
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 12 мм W26112
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 12 мм W26112
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 12 мм W26112
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 12 мм W26112
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 12 мм W26112
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 12 мм W26112
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 12 мм W26112

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 12 мм W26112

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5885

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		12
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26112 выполняет функции рожкового и накидного ключа, в зависимости от выполняемой работы. Комбинированный ключ предназначен для шестигранных крепежей. Представленный ручной инструмент используется в строительстве, в быту или при ремонте частей автомобиля.

        Преимущества

        • Работа в ограниченном пространстве. Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26112 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий
        • Прочность. Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации
        • Сочетание двух одноразмерных профилей
        • Использование качественного материала
        • Создание мощной силы откручивания
        • Небольшой вес (0.068 кг)
        • Размер 12 мм