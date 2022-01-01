Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113
Арт. jonnesway_5888
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|13
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ (13мм) Jonnesway W26113 является универсальным, включает в себя рожковый и накидной профили. Это сочетание компенсирует недостатки каждого в отдельности. Хромованадиевая сталь существенно продлевает срок эксплуатации и обеспечивает отличную износостойкость. Хромовое покрытие защищает инструмент от коррозии. Диаметр крепежа - 13 мм.
Преимущества
- Универсальность. Комбинированный ключ (13мм) Jonnesway W26113 включает в себя рожковый и накидной профили, что компенсирует недостатки каждого в отдельности
- Хромванадиевая сталь обеспечивает высокую износостойкость и значительно продлевает срок эксплуатации
- Хромовое покрытие полностью защищает от коррозии