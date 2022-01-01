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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113
    Арт. jonnesway_5888
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 13 мм W26113

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5888

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		13
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ (13мм) Jonnesway W26113 является универсальным, включает в себя рожковый и накидной профили. Это сочетание компенсирует недостатки каждого в отдельности. Хромованадиевая сталь существенно продлевает срок эксплуатации и обеспечивает отличную износостойкость. Хромовое покрытие защищает инструмент от коррозии. Диаметр крепежа - 13 мм.

        Преимущества

        • Универсальность. Комбинированный ключ (13мм) Jonnesway W26113 включает в себя рожковый и накидной профили, что компенсирует недостатки каждого в отдельности
        • Хромванадиевая сталь обеспечивает высокую износостойкость и значительно продлевает срок эксплуатации
        • Хромовое покрытие полностью защищает от коррозии