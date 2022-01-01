Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 14 мм W26114

Преимущества

Универсальность. Комбинированный ключ Jonnesway W26114 включает в себя рожковый и накидной профили, что компенсирует недостатки каждого по отдельности

Хромванадиевая сталь обеспечивает высокую износостойкость и значительно продлевает срок эксплуатации

Хромированное покрытие полностью защищает от коррозии

Комбинированный ключ Jonnesway W26114 является универсальным, включает в себя накидной и рожковый профили. Хромовое покрытие защищает инструмент от коррозии. Хромованадиевая сталь обеспечивает отличную износостойкость и существенно продлевает срок службы. Диаметр крепежа - 14 мм.