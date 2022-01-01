Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 14 мм W26114
Арт. jonnesway_5889
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Размер ключа, мм
|14
|
Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26114 является универсальным, включает в себя накидной и рожковый профили. Хромовое покрытие защищает инструмент от коррозии. Хромованадиевая сталь обеспечивает отличную износостойкость и существенно продлевает срок службы. Диаметр крепежа - 14 мм.
Преимущества
- Универсальность. Комбинированный ключ Jonnesway W26114 включает в себя рожковый и накидной профили, что компенсирует недостатки каждого по отдельности
- Хромванадиевая сталь обеспечивает высокую износостойкость и значительно продлевает срок эксплуатации
- Хромированное покрытие полностью защищает от коррозии