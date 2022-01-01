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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 14 мм W26114
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 14 мм W26114
    Арт. jonnesway_5889
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 14 мм W26114
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 14 мм W26114
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 14 мм W26114
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 14 мм W26114
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 14 мм W26114
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 14 мм W26114
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 14 мм W26114
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 14 мм W26114

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 14 мм W26114

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5889

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		14
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26114 является универсальным, включает в себя накидной и рожковый профили. Хромовое покрытие защищает инструмент от коррозии. Хромованадиевая сталь обеспечивает отличную износостойкость и существенно продлевает срок службы. Диаметр крепежа - 14 мм.

        Преимущества

        • Универсальность. Комбинированный ключ Jonnesway W26114 включает в себя рожковый и накидной профили, что компенсирует недостатки каждого по отдельности
        • Хромванадиевая сталь обеспечивает высокую износостойкость и значительно продлевает срок эксплуатации
        • Хромированное покрытие полностью защищает от коррозии