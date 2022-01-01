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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 15 мм W26115
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 15 мм W26115
    Арт. jonnesway_5891
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 15 мм W26115
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 15 мм W26115
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 15 мм W26115
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 15 мм W26115
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 15 мм W26115
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 15 мм W26115

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 15 мм W26115

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5891

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		15
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26115 применяется в строительстве, в быту при проведении ремонтных работ и в автомастерских для ремонта автомобилей. Ручной инструмент сочетает в себе функции рожкового и накидного ключа. Предназначен для работы с любыми видами шестигранных крепежей.

        Преимущества

        • Работа в ограниченном пространстве. Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26115 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий
        • Прочность. Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации
        • Сочетание двух одноразмерных профилей
        • Использование качественного материала
        • Создание мощной силы откручивания
        • Небольшой вес (0.095 кг)
        • Размер 15 мм