Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 15 мм W26115

Преимущества

Работа в ограниченном пространстве. Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26115 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий

Прочность. Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации

Сочетание двух одноразмерных профилей

Использование качественного материала

Создание мощной силы откручивания

Небольшой вес (0.095 кг)

Размер 15 мм

Комбинированный ключ Jonnesway W26115 применяется в строительстве, в быту при проведении ремонтных работ и в автомастерских для ремонта автомобилей. Ручной инструмент сочетает в себе функции рожкового и накидного ключа. Предназначен для работы с любыми видами шестигранных крепежей.