Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 15 мм W26115
Арт. jonnesway_5891
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|15
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26115 применяется в строительстве, в быту при проведении ремонтных работ и в автомастерских для ремонта автомобилей. Ручной инструмент сочетает в себе функции рожкового и накидного ключа. Предназначен для работы с любыми видами шестигранных крепежей.
Преимущества
- Работа в ограниченном пространстве. Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26115 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий
- Прочность. Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации
- Сочетание двух одноразмерных профилей
- Использование качественного материала
- Создание мощной силы откручивания
- Небольшой вес (0.095 кг)
- Размер 15 мм