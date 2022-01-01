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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 16 мм W26116
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 16 мм W26116
    Арт. jonnesway_5892
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 16 мм W26116
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 16 мм W26116
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 16 мм W26116
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 16 мм W26116
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 16 мм W26116
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 16 мм W26116

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 16 мм W26116

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5892

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		16
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ключ гаечный комбинированный Jonnesway, 16 мм, W26116 - самый распространенный гаечный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый и накидной профили. Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности. Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие, полностью соответствует ГОСТ 2838-80. 

        Преимущества

        • Сочетание двух одноразмерных профилей;
        • Использование качественного материала;
        • Создание мощной силы откручивания;
        • Размер 16 мм.