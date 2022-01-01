Преимущества

Сочетание двух одноразмерных профилей;

Использование качественного материала;

Создание мощной силы откручивания;

Размер 16 мм.

Ключ гаечный комбинированный Jonnesway, 16 мм, W26116 - самый распространенный гаечный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый и накидной профили. Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности. Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие, полностью соответствует ГОСТ 2838-80.