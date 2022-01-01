Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 16 мм W26116
Арт. jonnesway_5892
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Размер ключа, мм
|16
|
Покрытие
|хромоникелевое
- Ключ гаечный комбинированный Jonnesway, 16 мм, W26116 - самый распространенный гаечный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый и накидной профили. Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности. Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие, полностью соответствует ГОСТ 2838-80.
Преимущества
- Сочетание двух одноразмерных профилей;
- Использование качественного материала;
- Создание мощной силы откручивания;
- Размер 16 мм.