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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117
5.0
2
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117
    Арт. jonnesway_5897
    5.0
    2
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5897
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		17
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированные ключи - самый распространённый вид ключей, используемый чаще всего при работе с автотранспортом. Комбинированный ключ Jonnesway W26117 достаточно лёгкий, а значит, рука не устанет. На одном конце инструмента расположен рожковый профиль, а на другом — накидная головка. Оба профиля имеют один размер - 17 мм, что восполняет недостатки каждого в отдельности.

        Преимущества

        • Долгий срок службы. Сталь закалена, что делает её более прочной. Во время работы не согнётся
        • Небольшой вес (125 г)
        • Инструмент универсален