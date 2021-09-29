Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117
Арт. jonnesway_5897
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|17
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированные ключи - самый распространённый вид ключей, используемый чаще всего при работе с автотранспортом. Комбинированный ключ Jonnesway W26117 достаточно лёгкий, а значит, рука не устанет. На одном конце инструмента расположен рожковый профиль, а на другом — накидная головка. Оба профиля имеют один размер - 17 мм, что восполняет недостатки каждого в отдельности.
Преимущества
- Долгий срок службы. Сталь закалена, что делает её более прочной. Во время работы не согнётся
- Небольшой вес (125 г)
- Инструмент универсален