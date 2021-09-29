Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 17 мм W26117

Преимущества

Долгий срок службы. Сталь закалена, что делает её более прочной. Во время работы не согнётся

Небольшой вес (125 г)

Инструмент универсален

Комбинированные ключи - самый распространённый вид ключей, используемый чаще всего при работе с автотранспортом. Комбинированный ключ Jonnesway W26117 достаточно лёгкий, а значит, рука не устанет. На одном конце инструмента расположен рожковый профиль, а на другом — накидная головка. Оба профиля имеют один размер - 17 мм, что восполняет недостатки каждого в отдельности.