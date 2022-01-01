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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 18 мм W26118
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 18 мм W26118
    Арт. jonnesway_5898
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 18 мм W26118
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 18 мм W26118
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 18 мм W26118
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 18 мм W26118
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 18 мм W26118
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 18 мм W26118

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 18 мм W26118

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5898

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		18
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26118 предназначен для работы с шестигранными крепежами. Удобен для выполнения работ в труднодоступных местах благодаря своему размеру (350 мм). Комбинированный ключ является незаменимым ручным инструментом при ремонте автомобиля.

        Преимущества

        • Работа в ограниченном пространстве. Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26118 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий
        • Прочность. Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации
        • Сочетание двух одноразмерных профилей
        • Использование качественного материала
        • Создание мощной силы откручивания
        • Размер 18 мм