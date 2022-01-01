Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 18 мм W26118

Преимущества

Работа в ограниченном пространстве. Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26118 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий

Прочность. Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации

Сочетание двух одноразмерных профилей

Использование качественного материала

Создание мощной силы откручивания

Размер 18 мм

Комбинированный ключ Jonnesway W26118 предназначен для работы с шестигранными крепежами. Удобен для выполнения работ в труднодоступных местах благодаря своему размеру (350 мм). Комбинированный ключ является незаменимым ручным инструментом при ремонте автомобиля.