Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 18 мм W26118
Арт. jonnesway_5898
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|18
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26118 предназначен для работы с шестигранными крепежами. Удобен для выполнения работ в труднодоступных местах благодаря своему размеру (350 мм). Комбинированный ключ является незаменимым ручным инструментом при ремонте автомобиля.
Преимущества
- Работа в ограниченном пространстве. Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26118 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий
- Прочность. Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации
- Сочетание двух одноразмерных профилей
- Использование качественного материала
- Создание мощной силы откручивания
- Размер 18 мм