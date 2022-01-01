Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 19 мм W26119

Преимущества

Универсальность. Комбинированный ключ (19мм) Jonnesway W26119 включает в себя рожковый и накидной профили, что компенсирует недостатки каждого в отдельности

Хромванадиевая сталь обеспечивает высокую износостойкость и значительно продлевает срок эксплуатации

Хромовое покрытие полностью защищает от коррозии

Комбинированный ключ (19мм) Jonnesway W26119 является универсальным, включает в себя рожковый и накидной профили. Это сочетание компенсирует недостатки каждого в отдельности. Хромованадиевая сталь обеспечивает отличную износостойкость и значительно продлевает срок эксплуатации. Хромовое покрытие защищает инструмент от коррозии. Диаметр крепежа - 19 мм.