Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 21 мм W26121
Арт. jonnesway_5901
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|21
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26121 является многофункциональным ручным инструментом, так как сочетает в себе функции рожкового и накидного ключа. Предназначен для работы с шестигранными крепежами. Комбинированный ключ применяют в строительстве, в быту и в автосервисах.
Преимущества
- Прочность. Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации
- Работа в ограниченном пространстве. Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26121 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий
- Сочетание двух одноразмерных профилей
- Использование качественного материала
- Создание мощной силы откручивания
- Размер 21 мм