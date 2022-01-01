Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 21 мм W26121

Преимущества

Прочность. Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации

Работа в ограниченном пространстве. Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26121 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий

Сочетание двух одноразмерных профилей

Использование качественного материала

Создание мощной силы откручивания

Размер 21 мм

Комбинированный ключ Jonnesway W26121 является многофункциональным ручным инструментом, так как сочетает в себе функции рожкового и накидного ключа. Предназначен для работы с шестигранными крепежами. Комбинированный ключ применяют в строительстве, в быту и в автосервисах.