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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 21 мм W26121
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 21 мм W26121
    Арт. jonnesway_5901
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 21 мм W26121
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 21 мм W26121
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 21 мм W26121
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 21 мм W26121
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 21 мм W26121
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 21 мм W26121

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 21 мм W26121

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5901

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		21
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26121 является многофункциональным ручным инструментом, так как сочетает в себе функции рожкового и накидного ключа. Предназначен для работы с шестигранными крепежами. Комбинированный ключ применяют в строительстве, в быту и в автосервисах.

        Преимущества

        • Прочность. Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации
        • Работа в ограниченном пространстве. Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26121 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий
        • Сочетание двух одноразмерных профилей
        • Использование качественного материала
        • Создание мощной силы откручивания
        • Размер 21 мм