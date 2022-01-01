Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 22 мм W26122
Арт. jonnesway_5902
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|22
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway 22 х 22 мм W26122 - это сочетание двух видов ключей - рожкового и накидного. Оба профиля имею размеры 22 мм. Чаще всего такой вид ключей используется для работы с автотранспортом. Ключ весит 250 г.
Преимущества
- Долгий срок службы. Комбинированный ключ Jonnesway 22мм W26122 изготовлен из хром-ванадиевой закалённой стали и имеет хромовое покрытие. Эти особенности делают инструмент износостойким и долговечным
- Удобство в работе. Рожковый профиль имеет важную особенность - головка повёрнута на 300 к оси инструмента. Это позволяет работать даже в труднодоступных местах
- Соответствует DIN 3113
- Длина ключа 265 мм
- Небольшой вес (0,25 кг)