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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 22 мм W26122
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 22 мм W26122
    Арт. jonnesway_5902
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 22 мм W26122
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 22 мм W26122
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 22 мм W26122
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 22 мм W26122

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 22 мм W26122

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5902

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		22
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway 22 х 22 мм W26122 - это сочетание двух видов ключей - рожкового и накидного. Оба профиля имею размеры 22 мм. Чаще всего такой вид ключей используется для работы с автотранспортом. Ключ весит 250 г.

        Преимущества

        • Долгий срок службы. Комбинированный ключ Jonnesway 22мм W26122 изготовлен из хром-ванадиевой закалённой стали и имеет хромовое покрытие. Эти особенности делают инструмент износостойким и долговечным
        • Удобство в работе. Рожковый профиль имеет важную особенность - головка повёрнута на 300 к оси инструмента. Это позволяет работать даже в труднодоступных местах
        • Соответствует DIN 3113
        • Длина ключа 265 мм
        • Небольшой вес (0,25 кг)