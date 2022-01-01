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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 24 мм W26124
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 24 мм W26124
    Арт. jonnesway_5904
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 24 мм W26124
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 24 мм W26124
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 24 мм W26124
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 24 мм W26124
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 24 мм W26124
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 24 мм W26124

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 24 мм W26124

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5904

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		24
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26124 используется для работ с резьбовыми крепежами. Изготовлен из высокопрочной хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Имеет тонкую основу с рожком на одной стороне и накидной головкой на другой. Размер - 24мм. Соответствует стандарту DIN 3113.

        Преимущества

        • Удобство использования. Накидная головка комбинированного ключа выполнена под углом 15° для более легкого доступа к детали
        • Хромованадиевая сталь обладает высокой прочностью и твердостью
        • Тройное хромовое покрытие продлевает срок службы изделия
        • Небольшой вес (0.3кг)
        • Соответствует стандарту DIN 3113
        • Плоская обтекаемая форма обеспечивает легкий доступ к крепежу