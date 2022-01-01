Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 24 мм W26124

Преимущества

Удобство использования. Накидная головка комбинированного ключа выполнена под углом 15° для более легкого доступа к детали

Хромованадиевая сталь обладает высокой прочностью и твердостью

Тройное хромовое покрытие продлевает срок службы изделия

Небольшой вес (0.3кг)

Соответствует стандарту DIN 3113

Плоская обтекаемая форма обеспечивает легкий доступ к крепежу

Комбинированный ключ Jonnesway W26124 используется для работ с резьбовыми крепежами. Изготовлен из высокопрочной хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Имеет тонкую основу с рожком на одной стороне и накидной головкой на другой. Размер - 24мм. Соответствует стандарту DIN 3113.