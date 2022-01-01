Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 24 мм W26124
Арт. jonnesway_5904
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|24
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26124 используется для работ с резьбовыми крепежами. Изготовлен из высокопрочной хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Имеет тонкую основу с рожком на одной стороне и накидной головкой на другой. Размер - 24мм. Соответствует стандарту DIN 3113.
Преимущества
- Удобство использования. Накидная головка комбинированного ключа выполнена под углом 15° для более легкого доступа к детали
- Хромованадиевая сталь обладает высокой прочностью и твердостью
- Тройное хромовое покрытие продлевает срок службы изделия
- Небольшой вес (0.3кг)
- Соответствует стандарту DIN 3113
- Плоская обтекаемая форма обеспечивает легкий доступ к крепежу