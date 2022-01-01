Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 27 мм W26127
Арт. jonnesway_5908
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|27
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway 27мм W26127 применяется при раскручивании (закручивании) резьбовых крепежей. Стандартный размер зева - 27мм. С одной стороны имеется рожковый наконечник, с другой - накидная головка. Изготовлен из закаленной хромованадиевой стали высокой прочности с хромовым покрытием. Соответствует стандарту DIN 3113.
Преимущества
- Удобный хват. Обтекаемая плоская рукоятка надежно и комфортно держится в руке
- Зев не деформирует форму крепежа
- Изготовлен из высокопрочной хромованадиевой стали
- Имеет защитное от коррозии хромовое покрытие
- Соответствует стандарту DIN 3113
- Небольшой вес (0.5 кг)