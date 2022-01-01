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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 27 мм W26127
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 27 мм W26127
    Арт. jonnesway_5908
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 27 мм W26127
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 27 мм W26127
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 27 мм W26127
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 27 мм W26127

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 27 мм W26127

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5908

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		27
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway 27мм W26127 применяется при раскручивании (закручивании) резьбовых крепежей. Стандартный размер зева - 27мм. С одной стороны имеется рожковый наконечник, с другой - накидная головка. Изготовлен из закаленной хромованадиевой стали высокой прочности с хромовым покрытием. Соответствует стандарту DIN 3113.

        Преимущества

        • Удобный хват. Обтекаемая плоская рукоятка надежно и комфортно держится в руке
        • Зев не деформирует форму крепежа
        • Изготовлен из высокопрочной хромованадиевой стали
        • Имеет защитное от коррозии хромовое покрытие
        • Соответствует стандарту DIN 3113
        • Небольшой вес (0.5 кг)