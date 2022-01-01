Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 27 мм W26127

Преимущества

Удобный хват. Обтекаемая плоская рукоятка надежно и комфортно держится в руке

Зев не деформирует форму крепежа

Изготовлен из высокопрочной хромованадиевой стали

Имеет защитное от коррозии хромовое покрытие

Соответствует стандарту DIN 3113

Небольшой вес (0.5 кг)

Комбинированный ключ Jonnesway 27мм W26127 применяется при раскручивании (закручивании) резьбовых крепежей. Стандартный размер зева - 27мм. С одной стороны имеется рожковый наконечник, с другой - накидная головка. Изготовлен из закаленной хромованадиевой стали высокой прочности с хромовым покрытием. Соответствует стандарту DIN 3113.